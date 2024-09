Elöljáróban annyit, hogy nem lesz változás a NB II.-es kézilabda-bajnokság lebonyolításában. Ezúttal is nyolc csoportban, nyolc-nyolc együttessel indul el a pontvadászat, vármegyénk csapatai pedig a G, illetve a H csoportban szerepelnek majd. Az oda-vissza mérkőzésekből álló alapszakaszt követően tavasszal az 1–4. és az 5–8. helyezettek keresztbe játszanak egymással az érmekért, illetve a helyezésekért.

A kunszentmártoni kézilabda-csapat egy év múltán tér vissza az NB II.-be

Fotó: Szánthó Ferenc

G csoport

Székács KE GÉF-PRO (elmúlt évad: 5. hely)

Az elmúlt négy évadban három bajnoki címet is szereztek a törökszentmiklósiak, legutóbb viszont még a dobogóról is lemaradt Szloska Krisztián együttese. A Székács vezetőedzője azt mondta lapunknak, hogy céljuk a bajnoki aranyérem visszahódítása, és ezzel együtt a feljutás az NBI/B-be. A játékoskeretben történt változásokról annyit tudtunk meg, hogy Gelley Dávid és Takács Péter befejezte pályafutását, Dócs Árpád pedig Ózdon folytatja. Az egykori válogatott, Buday Dániel most már csak az edzői munkájára koncentrál, a Budaörs NB I.-es női csapatát irányítja a szezonban. Ellenben Határ Péter, Pásztor Ákos, Nagy Adrián és Teleki Levente az NB I/B-s Ceglédből érkezik soraikba, míg Juhász Patrik Egerből kettős játékengedéllyel szerepel majd a miklósi színekben. A pénteki nyitányon épp az egyik vármegyei riválisukat, a Szolnokot fogadják.

Szolnoki KCSE (11.)

A Pick Szeged Akadémiájára távozó Kovács Attilát a rutinos Czombos Sándor váltotta a Szolnok kispadján, aki az elmúlt idényben a Gyöngyös fiataljainál dolgozott. Vitális Sándor klubelnök azt mondta, hogy öt játékosuk másutt folytatja pályafutását, helyükre a Cegléd és a Gyöngyös utánpótláscsapataitól hét játékost igazoltak. Céljuk nem lehet más, mint az új fiúk beépítése, és – akárcsak az elmúlt évadban – megvetni a lábukat a középmezőnyben. Amire büszke a klubelnök, hogy korosztályos együtteseikben mintegy hetven játékos pallérozódik.

Kunszentmárton KSK (újonc)

A kunszentiek egy évad múltán, újoncként térnek vissza az NB II. mezőnyébe. A csapatot Ignácz Vilmos vezetőedző irányítja, aki az utóbbi években a Pick Szeged fiataljainál dolgozott. Kiss József klubelnöktől tudjuk, hogy egykoron a szegedi utánpótlásban felnövő hat játékossal, és a Csongrád gárdájából három kézilabdással erősítették meg a keretüket. A biztos bennmaradást tűzték ki célul, amelynek első lépéseként a pénteki rajton a Mizse KC vendégei lesznek.