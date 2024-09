Csak három nullapontos csapat maradt a vármegye I-ben, közülük kettő egymással találkozik a harmadik fordulóban. A Kunszentmártoni TE hazai pályán fogadja a Kisújszállási SE csapatát, így egyikőjük számára biztosan megszakad a vereségszéria.

Gödő Csabáék (fehérben) abban bíznak, hogy hétvégén a Kisújszállási SE támadóit is sikerül majd megállítaniuk

Fotó: Mészáros János

Kunszentmártoni TE–Kisújszállási SE

Szombat, 16.00

A Kunszentmárton és a Kisújszállás is pont nélkül maradt az első két fordulóban a vármegye I.-ben. Előbbitől ez kevésbé volt meglepő a sorsolása alapján, a Kisújtól viszont többet vártak a szurkolók a szezon rajtján az előző szezonbeli teljesítménye miatt. A KuTE a Berénytől négy, a Fényszarutól hét gólt kapott, szerdán a kupában pedig egy szoros meccsen maradt alul a Rákóczifalvával szemben (3–2). Újfalvi Erik együttese pedig a Lurkó Focimániától (2–1) és a Falvától (1–0) kapott ki.

A hazaiaktól egyedül Légrádi Patrik játéka kérdéses, míg a vendégeknél Diós Krisztián a futball mellett motorversenyző is, és a hétvégén Szlovákiában lesz megméretése, mellette pedig Németh Kristóf, Szőke Roland és Csukodi Zoltán is betegséggel küszködik, de van esély a játékukra.

A találkozó esélyese a Kisújszállás annak ellenére, hogy papíron gyengébb csapatoktól kapott ki az első két mérkőzésen, a KuTE pedig abban reménykedik, hogy legalább egy pontot otthon tud tartani.

Mesterszemmel

Kiri Mihály, a Kunszentmártoni TE vezetőedzője: – Nehéz helyzetben vagyunk, mert egy fiatal újjáalakult csapattal dolgozunk, és időre van szükségünk, hogy összeálljunk. Úgy gondolom, hogy a három eddigi mérkőzésünk alatt fejlődtünk játékban. Muszáj elkezdenünk pontokat gyűjteni, különben nagy lesz a lemaradásunk a többiekhez képest. A Kisújszállás eddigi teljesítménye nem téveszt meg minket, tudjuk, hogy egy jó együttesről van szó. Döntetlenszagú, brusztolós összecsapást várok, nem lesz nagy különbség a két csapat között. Egyéni kvalitásokban a Kisúj jobb, mi viszont egységesek vagyunk, ha nem lesznek egyéni hibáink, akkor jó esélyünk lehet a pontszerzésre.

Újfalvi Erik, a Kisújszállási SE vezetőedzője: – Nem így készültünk, hogy két forduló után pont nélkül állunk. Nem volt megfelelő a hozzáállásunk, ami az én hibám is. Most már viszont nincs lehetőség a hibázásra, felelősségteljes mérkőzést szeretnék a játékosaimtól, ahol százszázalékot beletesznek. Tiszteljük az ellenfelünket, de számunkra csak a győzelem elképzelhető. A Kunszentmárton hasonló cipőben jár mint mi, hozzánk hasonlóan egy fiatal csapat. Emiatt is egy lendületes mérkőzést várok, ahol a középpályát hamar át lehet majd játszani. Sok múlik majd a támadóinkon, ha át tudnak lendülni a holtponton, akkor több gólra is képesek, amit már korábban is megmutattak. A siker érdekében jól kell kihasználnunk a helyzeteinket.