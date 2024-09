Labdarúgás 37 perce

Idegenben is termett már babér a Karcag számára

Érezhetően játékba lendült az idei szezonban a Karcag, különösen az újjávarázsolt stadionjában, lelkes közönsége előtt nyújtott eddig maradandót. Két meccsen kilenc rúgott gól a mérlege, most viszont idegenben kellett helytállniuk, ezeken a találkozókon azonban még nem találtak ellenfeleik kapujába támadóik. Sényőn szerettek volna változtatni eddigi “szokásukon”. Ez végül sikerült is a csapatuknak, magabiztos játékkal egyértelmű győzelmet arattak ezúttal idegen környezetben is.

Jegesi László Jegesi László

Sényő FC Selyem-BER -Karcagi SE 1-3 (0-1) Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com Sényő, 300 néző, vezette: Sveda Marcell (Punyi, Bense) Gólszerzők: Erdei M. (63.), ill. Girsik (33., 59.), Constantinescu (71.) Karcag: Fedinisinec - Győri Á., Szabó K., Fábián (Caba 75.), Varga B. - Girsik (Maruscsak 75.), Szűcs K. - Székely, Györgye (Vogyicska 60.), Vona (Szakács 46.) - Talpalló (Constantinescu 46.). Edző: Varga Attila. Jól kezdett, és támadólag lépett fel a Karcag a mérkőzés elején. Sokat volt náluk a labda és többnyire sikerült azt ellenfelük térfelén tartaniuk. Csupán azért volt csak egy gól az előnyük a félidőben, mert a középpályás játékuk nem volt túl meggyőző ezen a napon.

A második félidőt már gyengébben, rossz felfogásban kezdte a nagykunsági gárda, ennek ellenére tovább növelte előnyét. Jól reagáltak a Sényő szépítő találatára is - melyet korábbi játékosuk Erdei Martin szerzett -, már sokkal támadóbban kezdtek el Székely Dávidék futballozni, a harmadik gól pedig mindent eldöntött. Varga Attila: Örülök, hogy végre idegenben is győztünk. A hibák és az átlagosnál gyengébb középpályás játékunk ellenére biztos győzelmet arattunk, megyünk az úton tovább.