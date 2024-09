– Mi már teljesítettük azt a célt, amit kitűztünk, de helyt akarunk állni a Kecskemét ellen is – mondta Varga Attila, a Karcagi SE vezetőedzője. – Természetesen szeretnénk győzni és továbbjutni, de a két csapat közti kvalitások miatt nem leszünk könnyű helyzetben, de igyekszünk meglepetést okozni. Ha választhattam volna, akkor ebben a körben még egy könnyebb ellenfelet szerettem volna, ahol nagyobb az esélyünk a továbbjutásra. Majd a következőben jöhetett volna egy NB I.-es csapat, amellyel egy nézőcsalogató összecsapást tudunk játszani, de nem így lett, egy fordulóval hamarabb kaptuk meg az első osztályú ellenfelet. A villanyvilágítás hiányában nem este játszunk majd, emiatt valószínűleg nem közvetíti majd a tv a meccsünket. Az M4 Sport viszont az NB I-es csapatok meccseiről összefoglalót ad, így ki kell építenünk az helyét a kameráknak.

A karcagiaknál a vadonatúj létesítmény miatt kisebb a készülődés a mérkőzést illetően, nagyjából 250 kecskeméti szurkolók tudnak fogadni. Egyedül a már említett kameraállványok helyét kell csak kialakítani, de készek vendégül látni az NB I.-es csapatot és drukkereit. Karcagon utoljára Zalaegerszeg járt első osztályú csapatként, de annak is már több mint húsz éve, így érdeklődve várják a városban az összecsapást.

– Focilázban ég a város, jó rajtot vettünk a bajnokságban is, kész az új létesítmény, október végén pedig az NB I.-es Kecskemétet fogadjuk a Magyar Kupában – avatott be minket Laboncz János, a Karcagi SE szakosztályvezetője. – Szeretettel várjuk a kecskemétieket, örülünk neki, hogy egy nagy csapattal találkozhatunk. Három fordulón már túljutottunk, most pedig egy nemzetközi porondot is megjárt együttessel találkozunk. A stadionunk alkalmas a mérkőzés megrendezésére, egyedül a várhatóan nagy érdeklődés miatt egy nagyobb biztonsági személyzetet kell biztosítanunk. Sok nézőre számítunk a környékről, emiatt is szeretnénk, ha nem ugyanazon a napon kellene fogadnunk a KTE-t, mint a Füred a Ferencvárost. Óriási öröm, hogy idáig eljutottunk a kupában, és szeretnénk megnehezíteni az ellenfelünk dolgát.