Az idény talán legjobb félidejét hozta az első játékrész hazai szempontból. Gólt azonban csak a folytatásban szerzett Koncz Zsolt együttese, ami után kissé szétesett ugyan a gárda, de így is megőrizte előnyét az intelligens és szervezett csapat benyomását keltő Honvédos fiatalokkal szemben.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció



A bajnokságban jól menetelő Martfű a Honvéd II. csapatának kérésére szerdán játszotta le az eredetileg a tizenharmadik fordulóra kisorsolt mérkőzést. A már így is előkelő helyen tanyázó hazaiak esetleges újabb sikere ideiglenesen a dobogóra repíthette volna Koncz Zsolt együttesét.

Martfűi LSE - Budapest Honvéd FC II. 1-0 (0-0)

Martfű, 300 néző, vezette: Sándor Csaba (Vrbovszki, Kovács Z.)

Gólszerző: Kinyig (48.)

Martfű: Sándor - Laczkó, Székely, Asztalos, Kasik (Ficsor 76.) - Prozlik, Kinyig (Draskóczi 65.), Vincze P. - Desnica (Polónyi (85.), Kriska (Mészáros Gy. 85.), Pintér V. (Lakatos K. 65.). Edző: Koncz Zsolt.

Remekül kezdte a mérkőzést a hazai gárda, több ziccert is kidolgozott az első félidőben. Az idény talán legjobb félideje ugyan nem hozott martfűi gólt, de a kilátogató szurkolók így sem lehettek elégedetlenek. A Honvéd fiataljai nem játszottak azonban rosszul, helyzetük is akadt, de a közel egyenrangú küzdelemben a tiszazugi együttes állt közelebb a vezetéshez.

Fordulás után ez is bekövetkezett, amikor egy szöglet után Kriska Norbert csúsztatását az újdonsült gólfelelős, Kinyig Milán továbbította a vendégek kapujába (1-0). A vezetés birtokában kissé érthetetlenül szétesett Koncz Zsolt együttese, a szervezetten játszó vendégek pedig átvették a találkozó irányítását. A lehetőséggel viszont nem tudtak élni, a pályaválasztó jól tördelte futballjukat és végeredményben megérdemelt győzelmet aratott.



Koncz Zsolt:

Nagyon köszönöm a csapatnak, hogy a negyvenhetedik születésnapomon győzelemmel lepett meg. Remélem, hogy a pályán mutatott játékunkkal az elégedetlenebb szurkolóinkat is kárpótolni tudtuk újabb győzelmükkel.