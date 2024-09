Nem volt sok idejük pihenni a csapatoknak az NB III-ban, a szerdai forduló után ugyanis vasárnap már ismét bajnoki mérkőzést rendeznek. Közülük kiemelkedik a szomszédos Martfűi LSE és a Tiszaföldvár SE összecsapása, amelyek először találkoznak a harmadosztályban egymással.

A jó formában lévő Martfűi LSE ezúttal a szomszédos Tiszaföldvár SE csapatát fogadja az NB III-ban

Fotó: Kiss János/ MW-archív

NB III. Északkeleti csoport

Sényő FC Selyem-Ber (10.)–Karcagi SE (5.)

Vasárnap, 16.00

Az első fordulóból elmaradt mérkőzés miatt (jövő szerdán pótolja a DVSC II. elleni hazai meccset a nagykunsági együttes) egy körből kimaradt Karcag ez évi szereplése kiegyensúlyozottabbnak tűnik, mint a tavalyi. Rendre hozza a kötelezőt, a csapatot érezhetően feldobja új stadionjának atmoszférája, lelkes szurkolóinak támogatása. Idegenben kevesebb babér termett egyelőre, bár Kisvárdán és Tiszafüreden is nagyon igyekeztek játékosaik, rúgott gól nélkül maradtak ezeken a találkozókon. Az előző bajnokságban mindenkire veszélyes Sényő eddigi eredményei meglehetősen vegyesek, két otthoni fellépésükből egyet nyertek, egyet pedig elvesztettek.

Facultas-Tiszafüredi VSE (2.)–DVSC II. (14.)

Vasárnap, 16.00

Ha a jelenlegi helyezéseket vesszük alapul, a mérkőzés egyértelmű esélyese a Tiszafüred. Az előző bajnokság egymás elleni eredményei – oda-vissza legyőzték ellenfelüket a Tisza-tó-partiak – is azt támasztják alá, hogy a hazai gárda a favorit. A szerdai hatvani nagy különbségű vereség (5–1) és a sérültek állapota azonban óvatosságra inthet minden érdekeltet. Bár a helyzetek alapján akár fordítva is elsülhetett volna a meccs, az idáig hibátlan mérleggel bíró Dorcsák-csapat most beleszaladt egy figyelmeztető zakóba. Ha okulnak belőle és a hiányzók közül játékra jelentkeznek néhányan vasárnapig, akár már a hétvégén visszaállhat a „világ” rendje.

NB III. Délkeleti csoport

Martfűi LSE (6.)–Tiszaföldvár SE (16.)

Vasárnap, 16.00

Az eredetileg a Tiszaföldvár jelenlegi hazai pályájára, Kunszentmártonba kiírt mérkőzés pályaválasztói jogát az utolsó pillanatban mégis felcserélte a két rivális, így Martfűn kerül sor a mérkőzésre vasárnap délután. A bizonyára sok érdeklődőt és szurkolót vonzó derbire nem azonos hangulatban érkeznek a felek. A hazai pályán játszó együttes nyugodtan készülhet a találkozóra, a kupából ugyan kiestek Koncz Zsolt fiai, de bajnoki szereplésük eddig átlagon felüli. Bár a legutóbbi hazai fellépés kissé szenvedősre sikeredett, trénerük szerint az egy góllal megnyert mérkőzések mindig a legértékesebbek. Nyilván a szomszéd Tiszaföldvár ellen is megelégednének hasonló eredménnyel, sőt előre aláírnák, ha lehetne. A TiSE ráadásul edző nélkül várja a hétvégi összecsapást, mivel a klub vezetősége menesztette Erős Károly vezetőedzőt, így vasárnap Rétes Pál szakmai igazgató és Sonkoly Lajos másodedző irányítja majd a csapatot. A földváriaknak öt meccsből egy soványka egy pont az idei mérlege, igaz, hogy a Gyula ellenit az utolsó pillanatokban adták döntetlenre. Talán a jelenlegi helyzetben most is megelégednének ennyivel, ha viszont szeretnék megkezdeni a közelebb zárkózást mezőnyhöz, ennél többre lesz szükség.