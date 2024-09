Az NB III. hetedik fordulójában a Szolnoki MÁV ezúttal szombaton lép pályára, Brlázs Gábor pedig először irányítja majd a Tiszaföldvár együttesét. A Martfű, a Tiszafüred és a Karcag pedig folytatná jó sorozatát.

TIsza Kálmán (labdával) és társai a Kecskemét második csapatát fogadják Cegléden az NB III. hetedik fordulójában

Fotó: Mészáros János

NB III. Északkeleti csoport

Kisvárda II. (12.)–Facultas-Tiszafüredi VSE (2.)

Vasárnap, 11.00

A Tiszafüred – egyetlen kisiklását leszámítva – eddig menetel az NB III-ban. Legutóbb a Debrecen fiataljait győzte le a második félidei meggyőző játékával. Fontos volt a siker azért is, mert ezzel újfent bizonyította, hogy nem a véletlen műve jó szereplése. Végig kontrollálta Dorcsák Zoltán együttese a meccset, és jól reagált a kis Loki szépítő találatára is. A vasárnapi matinéra Kalmár Ferenc kivételével sérültjeik is felépülhetnek, így pedig jó eséllyel a Kisvárda második gárdáját is meglephetik. Az eddig valamennyi meccsén döntetlent játszó hazaiak sorozata előbb-utóbb megtörik, kérdés, hogy győzelem, vagy vereség formájában éri őket majd a változás.

Karcagi SE (3.)–Mátészalkai MTK (11.)

Vasárnap, 16 óra

A Karcag két hete szerda, vasárnap ritmusban játssza mérkőzéseit, ehhez pedig a héten társult egy vírusfertőzés, ami gyakorlatilag a fél csapatot letaglózta. Végül lejátszotta a DVSC II. elleni első fordulóból elhalasztott mérkőzését, amelyen ugyan nem sikerült nyernie, de nagyon egységes csapat benyomását keltette. Tíz emberrel a szívük hajtotta a fiúkat előre, végül kiegyenlített az egy félidőn keresztül emberelőnyben futballozó debreceni csapat. Ezúttal egy kisebb halat kellene horgukra akasztaniuk a nagykunságiaknak a Mátészalka személyében. Az újonc három döntetlen mellett egy sikert tudhat maga mögött eddig, a szintén most feljutott Füzesabonyt győzte le.

NB III. Délkeleti csoport

Szolnoki MÁV FC (15.)–Kecskeméti TE 1911 II. (12.)

Szombat, 16.00

Korai lenne még a kiesési rangadó jelzővel illetni a találkozót, de az tény, hogy két, ez idáig gyengén muzsikáló együttes csap össze a Szolnok ideiglenes otthonában Cegléden. A vendéglátó egy, míg vetélytársa három ponttal rendelkezik, így akár helyet is cserélhetnek MÁV-siker esetén. Ez esetben is messze lenne még tőlük a mezőny, mindenesetre elmozdulnának a holtpontról Tisza-partiak. Nagyon rájuk férne már a győzelem, mert a vereségek az idegeknek és az önbizalomnak sem tesznek jót, ráadásul még egy hónapig biztosan „száműzetésben” maradnak. Demeter Viktor visszatérhet, így eggyel nő Horváth Csaba válogatási lehetősége.