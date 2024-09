Az előző szezonban ebben a párosításban még féltették volna a Tiszafüredi VSE drukkerei csapatukat Kisvárdán, annak ellenére hogy ott végül tavasszal nyerni tudtak. Nagyjából onnan eredeztethető a Tisza-tó-parti alakulat feltámadása, ami azóta is tart. Ez persze már nem az, hanem a jól sikerült igazolások és a szakmai munka leképezése, ami eddig hat mérkőzésből öt győzelmet eredményezett. A hazaiak eredménylistája viszont meglehetősen egysíkú, ugyanis valamennyi találkozójukon döntetlent játszottak eddig. A meccs végén pedig kiderült: a sorozat ezúttal sem szakadt meg, hetedszer is remizett az együttes.

Trencsényi Bencéék (labdával) az utolsó percben mentettek pontot a Kisvárda II. otthonában

Fotó: Pesti József/ MW-archív

Kisvárda Master Good II.–Facultas-Tiszafüredi VSE 2–2 (0–1)

Kisvárda, 100 néző, vezette: dr. Dédesi Mátyás Benedek (Punyi Gy., Bense M.)

Tiszafüred: Lisztes – Kiss H. (Almomani, 84.), Bényei, Aranyos – KOVÁCS D., Mácsai, Barzsó (Major M., 84.), Karmacsi (Engel, a szünetben) – Pataki V., TRENCSÉNYI, Pap Zs. Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Kozachuk (66. – tizenegyesből), Priamov (81.), ill. Pap Zs. (30.), Aranyos (95. – tizenegyesből)

Jó iramban kezdődött a találkozó, de inkább a mezőnyben folyt a játék. Az első helyzet a vendégek kapuja előtt adódott, Lisztes Bence bravúrja akadályozta meg a vezető gólt – később Pataki Viktor fejese kerülte el Popovics Illya kapuját. Negyedórával a szünet előtt Pap Zsolt viszont már nem hibázott, Trencsényi Bence átadását passzolta a kapuba (0–1). A félidő hajrájára kissé eldurvult a mérkőzés, a hazai gárda a túlzottan kemény belépőktől sem riadt vissza, a szünetig viszont nem változott az állás.

A fordulás után két óriási ziccerrel nyitott a Tiszafüred, amelyből ha egy utat talál a hálóba, lezárhatta volna mérkőzést. A Kisvárda is próbálkozott, de eleinte nem járt sikerrel. Egy óriási védelmi hibát kihasználva később tizenegyeshez jutott, amit értékesített (1–1). A támadásban maradó hazaiak a vezetést is megszerezték Ivan Priamov bombája nyomán (2–1). Nem adta fel azonban a Tiszafüred, kettőt cserélt Dorcsák Zoltán edző, amelynek köszönhetően is a hosszabbításban egyenlíteni tudott a gárda Aranyos Mózes tizenegyesével (2–2).