Már rögtön a bajnokság kezdetén feszített tempóban kezd az NHSZ-Szolnoki Olajbányász, ugyanis hat nap alatt három bajnoki mérkőzést is le kell játszania a csapatnak. Előbb szombaton a Kecskemétet, majd kedden a Oroszlányt fogadják a piros-feketék, csütörtökön pedig a Szegedhez látogatnak. Emiatt is különösen fontos lenne Pallai Tamáséknak, hogy győzelemmel kezdjék a szezont, amivel megalapozhatják a következő két mérkőzést. A sorsolásra látszólag nem lehet panasza a szolnokiaknak, hiszen a bácsiak az előző szezonban az utolsó előtti helyen zártak, ráadásul augusztusban edzőmérkőzésen is találkoztak a csapatok, ahol az Olaj 90–60-ra legyőzte a lila-fehéreket.

Pallai Tamás (labdával) szerint nem szabad alapozni a Kecskemét elleni edzőmeccsre

Fotó: Kiss János/ MW-archív

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Szombat, 19.30 (tv: M4 Sport)

– Játszottunk már a Kecskeméttel egy edzőmeccset, amin a szurkolóink is itt voltak, és nagyarányú győzelmet arattunk – nyilatkozta hírportálunknak Pallai Tamás. – Ugyanakkor nem szabad abból a meccsből kiindulni, hiszen várhatóan sokkal agilisabb és vérmesebb arcát mutatja majd a Kecskemét a bajnoki rajton. Emiatt egy nehezebb mérkőzésre számítok, és nekünk is jobban kell játszanunk annál, mint ahogy augusztusban, a felkészülés legelején teljesítettünk.

Nagyon fontos, hogy jól kezdjünk és jó ritmust kapjunk el, mert sűrű időszak áll előttünk, van, hogy heti két-három találkozót kell játszanunk.

– A Kecskemét elleni meccs után kedden az Oroszlányt fogadjuk, majd csütörtökön Szegedre megyünk. Szeretnénk jó eredményeket elérni ezeken a mérkőzéseken, hogy formába lendüljünk a szezon elején.

Oliver Vidin is nehezebb mérkőzést vár szombaton, mint amilyen volt a felkészülés során, illetve kiemelte a szezonnyitó fontosságát, szeretné győzelemmel indítani az idényt, de ehhez végig koncentrálniuk kell.

– Biztos vagyok benne, hogy mindkét együttes a maximumot nyújtja majd, már csak amiatt is, mert a rajt nagyon fontos, így bízom benne, hogy nyerni tudunk. Telt házra számítok és remélem, jól teljesítünk majd – tette hozzá a szakember.

Pallai Tamás kiegyensúlyozott szezont szeretne

A bajnoki rajton Lukács Norbert játéka egyelőre kérdéses, rajta kívül viszont mindenki hadra fogható. Fontos, hogy elkerüljék a sérülések a Szolnoki Olajbányász csapatát a szezon során, hiszen az megnövelné az esélyeit arra, hogy hasonló idényt nyújtson a tavalyihoz képest. Pallai szerint viszont lehetetlen megmondani jelenleg, hogy mire lehetnek képesek, hiszen a sérülések mellett még megannyi tényező befolyásolhatja a végeredményt.