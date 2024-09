Labdarúgás 1 órája

Pekár László immár kétszer, Novák Csanád pedig háromszor talált be az NB II.-ben

A szolnoki Pekár László és a Szolnoki MÁV színeiben több szezont is játszó Novák Csanád az NB II. hatodik fordulójában is eredményes volt. Előbbi a Békéscsaba, utóbbi pedig a Csákvár ellen talált be.

Kiss Ádám Kiss Ádám

Nagyarányú győzelmével immár a Szolnoki MÁV utánpótlás-csapataiban pallérozódott Pintér Ádámot is foglalkoztató Kazincbarcika szerezte a legtöbb gólt a másodosztályban, a Budafok elleni 5–0-s győzelem után ezúttal a Tatabánya otthonában rúgott hét gólt a borsodi csapat. Novák Csanád (jobbra) ismét főszerepet vállt csapata Csákvár elleni mérkőzésén

Forrás: Szeged-Csanád Grosics Akadémia Továbbra is őrzi veretlenségét és listavezető helyét az újonc Szentlőrinc az NB II.-ben, miután a hatodik fordulóban 2–0-ra legyőzte a Gyirmótot. A játékosként korábban hatszoros válogatott vezetőedző, Waltner Róbert csapatán kívül csak a Csábi József által irányított BVSC nem talált még legyőzőre az idei szezonban. Ezúttal ugyanis a szolnoki Pekár László szerezte meg a Békéscsaba elleni idegenbeli mérkőzésen a zuglóiak első gólját, ezután még egy-egy találat született mindkét oldalon, a 92. percben pedig pontot mentettek a lilák, 2–2. Ugyanez az eredmény született a Csákvár szegedi vendégjátékán, amelyen Novák Csanád ismét eredményes volt, a második félidő első percében egyenlített tizenegyesből, majd egy újabb csákvári találat után ismét egalizált a Szeged. A forduló eredményei: Tatabánya–Kazincbarcika 0–7, Budafok–Kozármisleny 1–1, Szentlőrinc–Gyirmót 2–0, Vasas–Ajka 3–2, Kisvárda–Soroksár 2–1, Bp. Honvéd–Mezőkövesd 2–1, Békéscsaba–BVSC 2–2, Szeged–Csákvár 2–2.