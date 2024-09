Jól kezdett a túrkevei csapat a dobogóra is esélyesnek tartott vendégcsapattal szemben. Az első félidőben öt gól is volt a hazaiak előnye, az orosháziak azonban nem hagyták magukat, felzárkóztak a folytatásban. A hajrában azonban behúzta a győzelmet a lelkes kevi csapat, amire rá is

szolgált.

– A meccs első szakaszában elhúztunk három-négy góllal, a folytatásban valamivel kevesebbszer hibáztunk, mint az Orosháza – nyilatkozta Patocskai László, a TVSE edzője. – Majd egy szoros meccsen sikerült megszereznünk a győzelmet, aminek akkor lesz meg az igazi értéke, ha a következő fordulóban is nyerni tudunk Kondoroson. Köszönjük közönségünknek a szurkolást.

További eredmények: Berettyóújfalu–Kondoros 23–19, Újkígyós–Békéscsaba 37–15.