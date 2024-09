Újabb vármegyei rangadóra került sor a Dél-keleti csoportban, ezúttal az újonc Tiszaföldvár a Szolnok csapatával mérkőzött meg. Több érdekessége is volt a találkozónak: a hazai gárda először fogadhatott ellenfelet saját pályáján, ráadásul a vasárnapi riválisok hét lejátszott mérkőzés után még győzelem nélkül adtak randevút egymásnak. Vagyis alsóházi rangadóra került sor, ami a szebb napokat is megélt MÁV szempontjából tűnt inkább elszomorítónak.

Alsóházi rangadónak indult, könnyed hazai játszadozással végződött a Tiszaföldvár Szolnok elleni mérkőzése

Fotó: Nagy Balázs

Tiszaföldvár SE - Szolnoki MÁV FC 4-0 (2-0)

Tiszaföldvár, 500 néző, vezette: Sveda Marcell (Németh B., Szabó Laura E.)

Gólszerzők: Oláh Á. (24., 69.), Bojtos (32., 76.)

Tiszaföldvár: Krnács - Sági (Szalai Sz. 80.), Fehér (Szabó Cs. 80.), Lestyán, Antmann - Bánki-Horváth P., Bódai (Bydzilia 80.), Kálmán Sz. (Korógyi 68.), Borgulya - Bojtos (Babolek 80.), Oláh Á. Edző: Brlázs Gábor.

Szolnoki MÁV: Csáki - Kópis, Tisza, Kardos, Dudok (Sitku 30.), Pinto (Barna V. 46.) - Lengyel B. (Bogdán 72.), Demeter, Dósa (Csanádi 64.) - Annus (Kató 72.), Iván M. Edző: Horváth Csaba.

Gyász szünettel kezdődött a találkozó, Juhász István olimpiai bajnok labdarúgó, és Nagy Béla egykori FIFA játékvezető emléke előtt tisztelegtek a jelenlévők.

A Szolnok azonnal magához ragadta a kezdeményezést, az első percekben kevés levegőhöz engedve a házigazdát. A szorításból azonban hamar kijöttek a hazaiak és Bojtos Tamás felső kapufája jelezte, hogy Brlázs Gábor együttese is megérkezett a mérkőzésbe. Nemsokára jött a válasz is, a túloldalon Annus Árpád lövését tornázta ki Krnács Richárd, az ellentámadásból pedig Csáki Kálmán bravúrja kellett, hogy ne vezessen a pályaválasztó. Majd ismét a vendégek kapusának higgadtságára volt szükség a gól elkerüléséhez.

A félidő derekán Annus Árpád is egy kapufával köszönt be, nem lehetett arra panaszkodni, hogy esemény nélkül telt el az első húsz perc. Azután a gól is megérkezett, közvetlenül az ivó szünet előtt Oláh Ákos kapott labdát a bal szélen, befelé csel ezett, majd kilőtte a bal felső sarkot (1-0). Nem sokkal később Bojtos immár negyedik helyzetét lehetett feljegyezni, aki egy eladott labdával iramodott meg, de lövése célt tévesztett.