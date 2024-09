A legfrissebb hír szerint a Szolnoki Dózsa Praktiker legénysége az első fordulóban, szeptember 14-én 17.45-től az Eger vendége lesz. Hazai fellépésükre pedig október 2-án 18 óráig kell várni, amikor a Szeged együttesét fogadják.

Egerben hangolódik a bajnoki szezonra a Szolnoki Dózsa

Fotó: Mészáros János

Az utóbbi meccset megelőzve szeptember 20. és 22. között Szentesen a Benu Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a hazai gárda, az OSC és az UVSE társaságában csobbannak medencébe a szolnokiak.

Az előkészületek jegyében pedig csütörtöktől péntekig a Pócsik Dénes emléktornán lesz érdekelt a Dózsa.

– Több kétkapus meccset is játszottunk idáig, most Egerben két napon át négy ellenfél is vár ránk – nyilatkozta lapunknak Hangay Zoltán, a Szolnok edzője. – A Bárány uszoda nyitott medencéjében lesznek a mérkőzések, ami azért is lesz jó, mert a bajnokit is ott játsszuk majd jövő szombaton. Egy biztos, jó kis erőfelmérőnek ígérkezik a megméretés, látjuk majd, hogy hol is tartunk valójában, bő egy héttel a bajnoki nyitány előtt.

A torna programja: Csütörtök: Szolnoki Dózsa–Debrecen, 11.00, Szolnoki Dózsa–Miskolc, 17.00. Péntek: Szolnoki Dózsa–Szeged, 12.00, Szolnoki Dózsa–Eger, 18.30.