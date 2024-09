A Szolnoki Dózsa Praktiker csapata három fronton is érdekelt, amelyekből két sorozatban is jól mutatkozott be. Előbb az OB I. rajtján hét gól különbséggel nyertek Egerben, majd az elmúlt hétvégén a Magyar Kupa szentesi selejtezőcsoportjából egy vereség után két győzelmet arattak, és ezzel a negyeddöntőbe jutottak.

Kemények lesznek a Szolnoki Dózsa Eurokupa-ellenfelei Athénban

Forrás: Facebook/Szentesi VK

A kupasorsolást tegnap tartották a fővárosban, a szolnokiak ellenfele az elmúlt bajnoki évadban ezüstérmes Vasas gárdája lesz az október végi párharcban.

Topcsapatok a Szolnoki Dózsa Eurokupa-ellenfelei

Most hétvégén pedig a Szolnoki Dózsa Eurokupa selejtezőt játszik Athénban, három meccsen ugranak medencébe Bedő Krisztiánék.

A Dózsa legénysége az E jelű négyesében szerepel majd a görög fővárosban, ahol a német Spandau Berlin, a görög Panioniosz, valamint a spanyol Tenerife lesznek a vetélytársa a péntektől-vasárnapig tartó mérkőzéssorozaton.

Az Eurokupa mezőnye évről-évre erősebb, többek között az olasz sztárklub, például a tavalyi Bajnokok Ligája-döntős olasz Pro Recco is ebbe a sorozatba nevezett, a hétvégén Budapesten játszik majd.

Egy biztos, kőkemény csoport a szolnokiaké. Az ellenfelek közül a Spandau a BL-ben játszott hosszú éveken át, most is csak hajszállal maradt le a főtábláról. A Panioniosz soraiban görög válogatottak szerepelnek, ráadásul hazai környezetben, fanatikus szurkolótábor előtt vízilabdázhatnak.

A Szolnoki Dózsa vezetőedzője, Hangay Zoltán korábban azt mondta, hogy

ebből a hármasból kerül majd ki a két továbbjutó, de természetesen a Tenerife gárdáját sem szabad leírni.

Az E csoport programja

Péntek: Szolnok–Spandau, 18.30, Panioniosz–Tenerife, 20.30.

Szombat: Panioniosz–Szolnok, 18.30, Tenerife–Spandau, 20.30.

Vasárnap: Szolnok–Tenerife, 10.30, Panioniosz–Spandau, 12.30.