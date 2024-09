A Bajnokok Ligája hétvégi mérkőzéseit követően elkészítették az Eurokupa selejtezőkörének csoportbeosztását, amelyen a Szolnoki Dózsa Praktiker csapata az E jelű négyesében szerepel majd. A mieink a jövő hétvégén Athénban a görög Panioniosz, a német Spandau Berlin és a spanyol Tenerife ellen játszanak a továbbjutó két hely valamelyikéért.

Illusztárció

Fotó: SGr

– Évről-évre erősebb az Eurokupa mezőnye – mondta lapunknak Hangay Zoltán, a Dózsa vezetőedzője. – Lehetett volna jobb is a sorsolásunk, de erősebb csoportba is kerülhettünk volna. A német Spandau az elmúlt hétvégén a BL-selejtezőben legyőzte a Bresciát, de kikapott a Nagyváradtól így nem jutott tovább, egyébiránt a tavalyi évadban negyedik helyen zárt az EK-ban. A Panioniosz is játszott tavaly a kupasorozatban, a selejtezőben kiverték az OSC-t, de nem bírtak a Honvéddal, végül a nyolcaddöntőig meneteltek. A Tenerife tavaly nem jutott be a negyeddöntőbe hazája bajnokságában, róluk tudunk a legkevesebbet.

A szakember kiemelte, hogy egyelőre nem foglalkoznak a nemzetközi meccsekkel, előbb e hétvégén a honi kupából akarnak továbbjutni.