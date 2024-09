A nyitó napról annyit, hogy az E jelű négyes rajtján a szolnoki csapat négy góllal legyőzte a német Spandau Berlint, míg a másik mérkőzésen a házigazda Panioniosz 16–9-re verte a spanyol Tenerife alakulatát.

Schmölcz Norman (labdával) három góllal segítette az övéit

Fotó: Illyés Csaba / Forrás: Szolnoki Dózsa

Panioniosz (görög)–Szolnoki Dózsa Praktiker 12–13 (4–3, 4–3, 3–4, 1–3)

Szolnoki gólszerzők: Szabó B. 3, Schmölcz 3, Zerinváry 2, Krasznai 2, Kovács G. 1, Bedő 1, Kakstedter 1.

Hazai gólokkal kezdődött a két veretlen gárda összecsapása, a szolnokiak azonban Szabó Bence és Krasznai Bendegúz góljaival kiegyenlítették hátrányukat. A folytatásban is rendre a görögök szerezték meg a vezetést a sok kiállítással tarkított meccsen. A Tisza-partiak azonban nem hagyták lerázni magukat, Bedő Krisztián és Kasktedter Bendegúz révén parádés gólokat lőttek. A félidő azonban 8–6-os Panioniosz vezetéssel zárult.

A térfélcserét követően úgy tűnt, hogy elhúz a vendéglátók együttese, hiszen sorra érték el találataikat, míg a mieink rendre elhibázták az emberelőnyös helyzeteiket, 11–7. Innentől feltámadt a szolnoki alakulat, Kovács Gergőék a negyed végére egy gólra csökkentették hátrányukat, 11–10. A záró felvonás első akcióját Schmölcz Norman váltotta gólra, a következő percben a görögök nem először, de a meccsen utoljára visszavették a vezetést, 12–11. A hajrában parádésan játszó Szabó sokadszorra egyenlített, majd az olimpiát is megjárt kapus, Bányai Márk bravúrokat mutatott be, tegyük hozzá, hogy társai jó blokkokkal segítették a hálóőrt. A hajrában Zerinváry Lóránd bombájával először vezetett a Szolnok, és ezzel, óriási meglepetésre meg is nyerte a meccset, 12–13.

Második győzelmének köszönhetően Hangay Zoltán együttese a vasárnapi, Tenerife ellen találkozó eredményétől függetlenül továbbjutott csoportjából.