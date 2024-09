Emlékeztetőül az első körben az OSC tizenegygól különbséggel verte az UVSE-t, míg a szolnokiak kellemetlen meglepetésre egygólos vereséget szenvedtek a házigazda Szentestől. Így a továbbjutás szempontjából győzelmi kényszerrel ugrott medencébe a Dózsa, az elmúlt bajnoki évadban bronzérmes fővárosiakkal szemben.

Schmölcz Norman három góllal járult hozzá az OSC legyőzéséhez

Forrás: Szolnoki Dózsa

Szolnoki Dózsa Praktiker–Genesys OSC Újbuda 9–5 (2–1, 4–2, 1–1, 2–1)

Gólszerzők: Schmölcz 3, Vámosi 2, Kovács G. 2, Bedő 1, Szabó B. 1, ill. Gyárfás 3, Pető A. 1, Aranyi 1.

Jól kezdett a Dózsa, ugyanis Kovács Gergő után Szabó Bence is betalált a fővárosiak hálójába. A két gyors találat megnyugtatta a szolnokiakat, akik nem csak támadásban, hanem védekezésben is jeleskedtek. A Tisza-partiak okosan és összeszedetten játszottak, így az első félidőben tartották előnyüket, 6–4. A fordulást követően sem változott a játék képe, egy-egy gól esett a harmadik negyedben. A záró felvonásban Kovács és Vámosi Bertold pontos lövéseivel behozhatatlan előnyre tett szert a Dózsa, és meg is nyerte a meccset, 9–5.

Így a továbbjutás a vasárnapi zárókörben fog eldőlni, amikor a Szolnok az UVSE-vel, míg a Szentes az OSC-vel találkozik.