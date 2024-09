A Panioniosszal szembeni 13–12-es győzelmének köszönhetően Hangay Zoltán együttese a vasárnapi, Tenerife ellen találkozó eredményétől függetlenül továbbjutott csoportjából. Bedő Krisztiánék a zárómeccset sem engedték el, kilencgólos győzelemmel harcolták ki a csoportelsőséget.

Jogos a szolnoki legénység öröme, hiszen hibátlan mérleggel zárták az Eurokupa csoportkörét

Forrás: Facebook/Szolnoki Dózsa

Szolnoki Dózsa Praktiker–CN Tenerife (spanyol) 15–6 (6–1, 2–2, 5–0, 2–3)

Szolnoki gólszerzők: Kovács G. 3, Kakstedter 2, Szabó B. 2, Bedő 2, Cseh M. 2, Zerinváry 1, Krasznai 1, Schmölcz 1, Vámosi 1.

– Azt tudom mondani, hogy le a kalappal a fiúk előtt, hiszen mindhárom meccsen nagyot küzdöttek, és nem utolsósorban jól is játszottak – nyilatkozta hírportálunknak Hangay Zoltán, a csapat vezetőedzője. – A Spandauval kemény, fizikális meccset vívtunk, sikerült jól felkészülnünk belőlük, arról nem beszélve, hogy egy nagyon jó harmadik negyedet produkáltunk, ráadásul a végét is jól bírtuk.

A szolnokiak második találkozójukon az olimpiát és vb-t is megjárt válogatottakkal felálló görög csapat otthonában is nagyon oda tették magukat, húsz perc játék után, amikor 11–7-re vezetett a Panioniosz, bizony kevesen fogadtak volna a vendég győzelemre.

– Szinte végig a görögöknél volt az előny, mínusz három, vagy négy gólnál is úgy éreztem, hogy van keresnivalónk – folytatta a szakember. – Szerencsére még időben tudtunk váltani, csapatként játszottunk az utolsó 12 percet 6–1-re nyertük meg, ami különösen idegenben nem semmi teljesítmény. A bravúr után már biztos volt a továbbjutás, ennek ellenére is oda figyeltünk a Tenerife meccsre. Örülünk a csoportelsőségnek, mellette a Magyar Kupában is bejutottunk a nyolc közé, előtte a bajnoki rajton simán nyertünk Egerben. Jelzem, ezek még csak részeredmények, nem szabad elszállni, mindkét lábbal a földön kell maradnunk – hangsúlyozta Hangay Zoltán.