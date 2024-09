Monor SE (6.)–Szolnoki MÁV FC (16.), vasárnap, 14.00

Nem ért még véget a Szolnok vesszőfutása, sőt, nagyarányú vereséget szenvedett az elmúlt fordulóban Tiszaföldváron. Mindössze néhány percig tűnt úgy, hogy lehet keresnivalója Horváth Csaba együttesének, a találkozó túlnyomó részében viszont az újonc akarata érvényesült. A megalázó vereségben mindenkinek van szerepe, mint ahogy ebből a mély gödörből is csak az érintettek tudják kihúzni a szekeret. Ez azonban már nem lesz egyszerű, mert ehhez valamennyiüknek egy irányba kellene terelni a „kátyúban ragadt járművüket”. A Monor ellen a Magyar Kupában ősszel egyszer már helytállt a Szolnoki MÁV, talán ezúttal is sikerülhet. Szabó Richárd mellé Pinto Mario is csatlakozott a sérültek listáján, ráadásul néhányan csütörtökön edzettek először a héten. A reményhez és az eredményesebb folytatáshoz legalább egy döntetlenre lenne szükség Monoron.

Martfűi LSE (7.)–Tiszakécskei LC (2.), vasárnap, 16.00

A Martfű úgy készül a Tiszakécske elleni mérkőzésre, mint ahogy a többire. A múlt heti, dabasi kisiklást mihamarabb feledtetnék, csak a három pont megszerzése lebeg a szemük előtt. Szeretnék a közönségüket is kiszolgálni, a céljuk eléréséhez különösen fontosnak tartják, hogy hazai pályán minél eredményesebben szerepeljenek. Ellenfelük a hat győzelme mellett két vereséget is összeszedett már, valamennyit idegenben. Keretük tagja az egykori szolnoki játékos, Antal Gábor, csapatuk edzője pedig az a Balogh Pál, aki a MÁV gárdáját is irányította korábban.