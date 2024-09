A második játékrészre a Szolnoki MÁV vonult ki dominánsabban, az első tizenöt percben viszont nem fenyegettek veszélyt a Tisza-partiak. Ezt követően szisszenhetett fel először a szolnoki szurkolótábor, amikor egy szöglet utáni lecsorgó labdát Kópis Róbert tekert a kapufára. Nem sokkal később pedig góllá érett a fölény: a tizenhatos sarkánál elvégzett szabadrúgást Lengyel Béla csavart Kardos Norbert fejére, erőteljes stukkolásába pedig csak beleütni tudott Győri András kapus, 1–2. Nem állt le a MÁV, és ment tovább az egyenlítésért, melynek meg is lett az eredménye. A 75. percben ugyanis Dósa Zsombor beadását Tisza Kálmán bólintotta a kapuba, 2–2. Majd a vezetés is majdnem meglett, Tisza fordult be a büntetőterületen belülre, ziccerben viszont a lövés helyett a passzt választotta, ami nem ért célba. Az állás nem változott a folytatásban, így második ceglédi hazai meccsén is 2–2-es döntetlent ért el a Szolnok.