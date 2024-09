Vármegyénk három csapata is dobogós helyről várja az NB III.-as bajnokság folytatását, míg a másik kettő – a Tiszaföldvár SE és a Szolnoki MÁV – egymással találkozik hétvégén, a győztes pedig jó eséllyel a kiesőzónából is elkerül.

Kálmán Szilárdék (sárga mezben) a Szolnoki MÁV ellen gyarapítanák pontjaikat hétvégén

Fotó: Nagy Balázs.

NB III., Északkeleti csoport

Nyíregyháza Spartacus FC II. (14.)–Karcagi SE (3.)

Vasárnap, 11.00

A bajnokságban és a kupában is menetel a Karcag, vagyis jó hangulatban várják a vasárnapi matinét. Varga Attila az elmúlt két hónap áldozatos munkáját, a játékosok példaértékű hozzáállását nevezte meg a siker zálogaként. Bár néha döcög a gépezet, az akarat átlendítette eddig a fiúkat a holtponton, a cél pedig az, hogy tovább fejlődjön játékuk. Egyetlen hiányzójuk sincs, edzőjüknek csak az okoz fejtörést, hogy kit hagyjon ki a csapatból, illetve a keretből. Az október végén sorra kerülő Kecskemét elleni kupatalálkozó is minden bizonnyal élesen tartja a labdarúgókat, akik saját közönségük előtt mérkőznek majd meg első osztályú riválisukkal. Mostani ellenfelük, a Nyíregyháza második csapata eddig nem kényeztette el szurkolóit jó eredményekkel, mindössze egy győzelmet aratott, azt is idegenben. Jó lesz vigyázni azért, mert a négy sikertelenül végződött találkozójukon csak minimális vereségeket szenvedtek el.

Facultas-Tiszafüredi VSE (2.)–Eger SE (4.)

Vasárnap, 16.00

A tabella második helyén tanyázó Tiszafüred a legnagyobb halat, a Ferencvárost fogta ki a kupában a legjobb tizenhat közé jutásért. Ez nemcsak a csapat játékosait, a várost is felpezsdítette, de a fókusz egyelőre a bajnokságon van. Ami akár további sikereket is hozhat, hiszen Dorcsák Zoltán együttese az Eger elleni összecsapás utáni öt mérkőzésén rendre a hátsó régióban fellelhető ellenfelekkel meccsel. A hazaiak továbbra is első számú gólfelelősük Kalmár Ferenc nélkül lépnek pályára, társai viszont valamennyien bevetésre készek. Az Eger nem lebecsülendő vetélytárs, salgótarjáni győzelmével a tarsolyában érkezik a Tisza-tó partjára és közvetlenül a dobogós helyek mögött várja az újabb megméretést.