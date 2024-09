Itt van az ősz, itt van újra… ezt a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk szombaton az egész napos szakadó esőben. A szeptemberi hónap pedig egyúttal azt is jelenti, hogy elrajtol az NB I.-es kosárlabda-bajnokság. Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász a nyitányon a Kecskemét együttesét fogadta a Tiszaligeti Sportcsarnokban. A két csapat a nyári felkészülés során már találkozott egymással, akkor a piros-feketék 90–60-ra győztek. Oliver Vidinék pedig abban reménykedtek a meccs előtt, hogy sikerül hasonló eredményt elérni a bajnokság első fordulójában is.

Győzelemmel indította az új bajnoki szezont az Olajbányász

Fotó: Kiss János

Fardaws Aimaq szerezte az Olajbányász első kosarát a 2024/2025-ös szezonban büntetőből. Ez viszont csak a szépítésre volt elegendő, ugyanis Kemal Karahodzsics duplájával és Petar Rakicsevics büntetőjével 3–0-val kezdték a meccset. Fizikálisan kemény mérkőzés alakult ki az első percekben, szinte csak a büntetővonalról szereztek pontokat a csapatok. Három percet kellett várni Bojan Szubotics első sikeres kísérletére, amelynél a szurkolók hangos éljenzéssel köszöntötték a montenegrói magasembert a visszatérését követő első tétmérkőzésén. Aimaq domináns játékkal mutatkozott be, és gyorsan össze is szedett kilenc pontot öt perc alatt. Illetve az Olajbányász fiatalja, Horváth Ákos is debütált az első osztályban. Bár úgy tűnt, hogy az Olaj hamar kezébe veszi az irányítást, a lila-fehérek a negyed végén egy 13–2-es rohammal fordítottak, így 21–14-es kecskeméti vezetéssel zárult az első tíz perc.

Gyorsan ledolgozták a hátrányukat a piros-feketék, akik egy 13–0-s rohammal kezdték a második játékrészt, Sztojan Ivkovicsnak időt is kellett kérnie, hogy rendezzék soraikat a kecskemétiek. A szünet némileg megfékezte az Olaj lendületét, de ez csak azt jelentette, hogy nem nőtt tovább a különbség. Sokáig maradt a hatpontos előny, Szubotics triplájával viszont 38–29-re vezettek a szolnokiak a nagyszünetben.

A fordulás után ott folytatta az Olajbányász, ahol abbahagyta a szünet előtt, és tovább növelte előnyét, három és fél perc után már tizennégy pont volt a különbség, 49–35. Ehhez kellett az is, hogy Marcus Lewis is elkezdje a pontgyártást, rövid idő alatt öt pontot tett a közösbe az amerikai. A piros-feketék tartották a magabiztos vezetést, Oliver Vidin edző pedig folyamatosan rotálta csapatát, melyre azért is volt szükség, mert sűrű napok elé néz az együttes. De először még ezt a találkozót kellett megnyernie, melyen a zárónegyedet 59–46-ról várhatta.