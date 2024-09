Augusztus 15-én kezdte a felkészülést a 2024/2025-ös szezonra az NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapata. Ez idő alatt összesen kilenc mérkőzést játszott az együttes hazai és nemzetközi ellenfelekkel szemben. Az eredmények felemásak, négy mérkőzést megnyertek a piros-feketék öt vereség mellett. A keretben is történtek változások, érkezett a csapathoz Peringer Balázs, Krnjajszki Borisz, Bojan Szubotics, és Fardaws Aimaq. Az Olaj először Jalen Jacksont választotta ki negyedik légiósának, azonban a szakmai stáb nem volt megelégedve az amerikai játékossal, akit Marcus Lewis pótolt a keretben. A tavalyi légiósok közül egyedül Sztrahinja Jovanovics maradt az együttesnél, a magyar magból pedig Révész Ádám és Pongó Máté távozott.

Oliver Vidin (balról a második) elégedett a Szolnoki Olajbányász felkészülési időszakával

Fotó: Mészáros János

Oliver Vidin szerint idő kell még, hogy összekovácsolódjon a csapat

– Nagyjából másfél hónapunk volt felkészülni a szezonra – számolt be az alapozásról Oliver Vidin, a Szolnoki Olajbányász vezetőedzője. – Az elején futásokkal kezdtünk, hogy megalapozzuk az állóképességünket és legyen erőnk a meccseken. Az első periódusban emiatt főleg fizikális munkát végeztünk és utána kezdtük el a kosárlabda technikai és taktikai részét.

Hamar játékost is kellett cserélnünk, mert aki először jött, ő túlsúllyal érkezett meg, nem volt megfelelő erőállapotban.

– Őt Marcus Lewis-szal pótoltuk, aki minden tekintetben egy jobb játékos. De hosszú a szezon, az idő majd eldönti, hogy jobban jártunk-e. Összességében elégedett vagyok a felkészülési szezonnal, természetesen néhány meccsen játszhattunk volna jobban is, de ez is része a fejlődésnek, hogy tapasztalatot szerezzünk és hogy összekovácsolódjon a csapat. Az együttes fele kicserélődött, vannak új játékosaink, idén már csak négy légiósunk lehet a tavalyi öthöz képest. Közülük Sztrahinja Jovanovics az egyetlen, aki az előző idényben is itt volt velünk, mellette a magyarok közül Pallai Tamás, Rudner Gábor és Lukács Norbi még azok, akik a tavalyi csapatnak is alapemberei voltak. Tíz-tizenegy játékost használunk általában, közülük viszont hat-hét új, akiknek időre van szüksége, hogy beilleszkedjenek, de megvan bennünk az a minőség, hogy felvegyük a versenyt a többi csapattal a magyar bajnokságban és minden tőlünk telhetőt megteszünk majd a nemzetközi kupában is.