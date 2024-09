A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola versenyzői, Mátyás Hanna és Kiss Csende Ajna a könnyűsúlyú kormányos nélküli kettesben indultak a törökországi Európa-bajnokságon. A páros előbb pályaosztó futamot húzott, ahol harmadikként értek célba. A Tisza-parti hölgyek a három hajót számláló döntőben körülbelül féltávig tartották a ritmust, utána viszont már nem tudtak frissülni, így bronzérmes helyen értek célba a török és az olasz egység mögött.

Forrás: Magyar Evezős Szövetség

A női kétpárevezősök mezőnyében Pádár Luca a győri Bencsics Hellával az oldalán az előfutamból nem tudott egyenes ágon a döntőbe, vagyis a legjobb hat közé jutni. A reményfutamban viszont a harmadik helyen végeztek, ami finálét ért számukra. Ott az egység féltávnál leszakadt az élmezőnytől, végül az ötödik helyen zárt, a Európa-bajnok pedig a román csapat lett.

Férfi négypárevezősben Csizmadia Ádám, Pető Benedek (mindkettő Győr) és Boros Olivér (Csepel) mellett a szolnoki Pálmai Ágoston ült a hajóban. A mieink az előfutamban az ötödik helyen zártak, és a reményfutamban sem tudták megragadni a lehetőséget, ugyancsak ötödikek lettek. Így a magyar fiúk a C döntőbe voltak érdekeltek, itt viszont a második helyen végeztek, ezzel összesítésben a 14. lett az egység.

Molnár Dezső szövetségi edző, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola szakosztályvezetője is ott volt Edirnében, sőt, a logisztikában is segített, hiszen hajókat is szállított.

– A Mátyás Hanna, Kiss Csende Ajna duónak mindössze két ellenfele volt az Eb-n – mondta hírportálunknak a szakember. – Elsőéves U23-asként jól helytálltak, elfogadható időt futottak. Az az igazság, hogy a nemzetközi szövetség szép lassan kivezeti a rendszerből a könnyűsúlyú számokat, ezért gyér érdeklődés kísérte ezeket a futamokat. Pádár Lucáék mezőnyében nyolc egység szerepelt, három futamot húztak. Ők is most debütáltak az U23-asok között, erős mezőnyben lapátoltak. Fejlődőképesek, hiszen a szezon eleje óta húsz másodpercet javítottak idejükön. Pálmai Ágoston és csapata viszont a reményfutamban elért helyezés után összetört. Több van ebben a négyesben, meg kell keresni a vártnál gyengébb szereplés okát. Még nincs vége a szezonnak, a hétvégén világbajnokunk, Simon Béla az MTK evezősével, Gadányi Zoltanával az oldalán a genovai Beach Sprint versenyen teszi vízre hajóját. Majd október első hétvégéjén a hagyományos, immár a huszonötödik Tisza Kupával búcsúztatjuk az évadot a szolnoki Holt-Tiszán.