Az első helyezett az utolsóval meccselt vasárnap délután, ez pedig nem sok jót ígért az eddig öt vereséget is elszenvedett tiszazugi együttesnek. Ám régóta tudjuk, hogy a labdarúgásban bármi megtörténhet, ebben és az edzőváltás okozta új impulzusokban is bízhatott azonban a vendég csapat.

ESMTK–Tiszaföldvár SE 0–0

Budapest, ESMTK Stadion, 100 néző, vezette: Erdélyi Balázs (Cseresznyák, Aczél)

Tiszaföldvár: KRNÁCS – Sági, Fehér Zs., LESTYÁN, Antmann – BORGULYA, Bódai (Korógyi 90.), Kálmán Sz. (Bidzylija 58.) – Bánki-Horváth G. (Bánki-Horváth P., 58.), Bojtos (Szabó Cs. 68.), OLÁH Á. Edző: Brlázs Gábor.

Pontosan az történt, amire a találkozó előtt még az utolsó helyen álló tiszaföldvári együttes számított. A listavezető azonnal magához ragadta a kezdeményezést és ki sem engedte azt a területet átadó vendégekkel szemben a találkozó végéig. Az újonc kontrákra rendezkedett be, amelyekből párat sikerült is helyzetekig vinnie mindkét félidőben. Az ESMTK csapatának természetesen nem ízlett a vendégek védekezése, amely precízen működött a mérkőzés folyamán. A nemrégiben edzőváltáson átesett tiszazugi gárda továbbra is nyeretlen ugyan, de rendkívül értékes ponttal gazdagodott vasárnap délután.

Brlázs Gábor: – A játékosok nagyon jól álltak hozzá a mérkőzéshez, gratulálok nekik a pontszerzéshez.