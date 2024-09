Bozsó László: – Az elmúlt években nem alakultak jól a szezonnyitók, így most a döntetlennel elégedettek lehetünk. A Gyöngyös erősödött nyáron, masszív sorai voltak, nálunk pedig Juhász Zsombi és Bódai Nándi személyében sérültek is akadtak. Nehéz, harcos meccs volt, hamar felvettük a ritmust, jól álltunk bele a meccsbe, szervezetten védekeztünk. A helyzeteink is megvoltak, de nem tudtunk jól sáfárkodni ezekkel, viszont a hozzáállással és a teljesítményünkkel is elégedett vagyok. Úgy gondolom értékes pontot szereztünk, mert a Gyöngyös ottonában megszenvednek majd a csapatok a bajnokságban.