– Tudjuk, hogy a városunk, sőt a régiónk is már egy hete a Fradi elleni kupameccs lázában ég, nyilván az öltözőben is téma az október végi csata – mondta a mérkőzés előtt hírportálunknak Dorcsák Zoltán, a második helyen álló fürediek edzője.

– Nekünk azonban mindig a soron következő mérkőzésekkel kell foglalkoznunk, hiszen az október 30-i MK-meccsig még hat bajnoki összecsapás vár ránk. Az első állomás az Egerrel szemben lesz, ami nem ígérkezik könnyűnek, hiszen mindössze három ponttal állunk jobban, mint vetélytársunk. Kemény, ki-ki mérkőzésre számítok.

Facultas-Tiszafüredi VSE–Eger SE 3–1 (1–1)

Tiszafüred, 400 néző. Vezette: Tóth Tamás (Szilágyi Zs., Tóth Á.

TVSE: Tajti – Major M., BÉNYEI, ARANYOS – Almomani (Kovács D., 73.) Barzsó, MÁCSAI (Karmacsi, 85.), ENGEL (Szövetes, 73.) – Pataki (Ujvári Zs., 73.) , Trencsényi (Ballók, 83.), Pap Zs. Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Mácsai 2 (19. p., 73. p.) Pap Zs. 78. p., ill. Tóth L. (45+1, 11-esből)

Füredi fölény a meccs elején, ami a 19. percben érett góllá, amikor Mácsai László mintegy 12. méterről a bal alsó sarokba lőtt. A folytatásban is hazaiak akarata érvényesült, Pap Zsolt és Engel Alex lövését bravúrral hárította az egriek kapusa, Bukrán Erik. A félidő végén feljöttek a vendégek, előbb Sós Márkó szólóját hárította Tajti Bence kapus. A ráadásban már a hálóőr sem tudott hárítani, miután egy kezezés utáni büntetőből Tóth Levente egyenlített, 1–1.

A térfélcserét követően Barzsó Attila veszélyeztetett, de a Bukrán ismét a helyén volt. A 73. percben már az elsőosztályt is megjárt kapus is tehetetlen volt, amikor Engel pazar labdáját Mácsai értékesítette. Öt perc múlva pedig egy kapusról kipattanó labdát Pap Zsolt ollózott a hálóba, lezárva ezzel a találkozó érdemi részét, 3–1.

Dorcsák Zotán: – Egy igazi rangadó meccset játszottunk a jó erőkből álló és szervezett Egerrel. Több helyzetünk volt, megérdemelten nyertünk. A második félidőben már nem csak a ziccerek kialakításáig jutottunk, hanem be is rúgtuk azokat. Örülünk, hogy továbbra is őrizzük a második helyünket a tabellán.