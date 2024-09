Facultas-Tiszafüredi VSE - DVSC II. 1-3 (0-0)

Trencsényi Bence (kékben) szerezte a Tiszafüred első gólját

Fotó: Gacsal Péter/ Tiszafüredi VSE / Forrás:

Tiszafüred, 400 néző, vezette: Muhari Gergő (Volentics, Törtei)

Gólszerzők: Trencsényi (46.), Mácsai (64.), Pap Zs. (80.), ill. Kaye (76.)

Tiszafüred: Lisztes - Kiss H., BÉNYEI, Dibusz - Kovács D. (Szövetes 90.), MÁCSAI, Barzsó (Karmacsi 77.), ENGEL (Ballók B. 82.), Pataki (Gellén 90.), TRENCSÉNYI (Almomani 90.), PAP ZS. Edző: Dorcsák Zoltán.

Érezhető volt a mérkőzés elején, hogy a tiszafüredi védők kissé tartanak a gyors és erős vendég támadóktól. Félelmük nem is volt alaptalan, hiszen több kontrát vezetett a kis Loki, melyekben benne volt a gólveszély. Később megnyugodott a Tiszafüred és jól kontrollálta az első félidőt, még egy kapufát is rúgott Pap Zsolt révén.

A második játékrész elején azonnal gólt szerzett Dorcsák Zoltán csapata és nem engedte kibontakozni továbbra sem ellenfele veszélyes csatárait. A Debrecen szépítő góljára is jól reagáltak a fiúk, nem tört ki a pánik, hanem egy újabb találattal végképp eldöntötték a mérkőzés sorsát a javukra.

Dorcsák Zoltán: Fontos volt a győzelem, mert a múlt heti kisiklás után helyre kellett tennünk a dolgokat. Most már van tartás és kvalitás is a csapatban, bebizonyítottuk, hogy nem a véletlen műve volt eddigi szereplésünk. Gratulálok a fiuknak ehhez!