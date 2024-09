A játéktér méretei hetvenkétszer száztizenegy méter, és világítással is rendelkezik, így akár nagypályás labdarúgó-mérkőzést is lehet rajta rendezni. Azonban a klub elnöke, Erdős László elmondta, hogy elsősorban az utánpótláscsapatok számára bővítették a felkészülési és versenyeztetési lehetőségeket.

Műfüves nagypályát adtak át Törökszentmiklós sportkomplexumában

Forrás: Miklós TV

– Óriási dolog ez, hiszen nagyon sok város pályázott, de 2024-ben az egész országban csupán két nagyméretű pálya épült. Büszkeséggel töltött el minket, hogy az Magyar Labdarúgó Szövetség ezúton is elismerte a fiataljainkba fektetett munkánkat – mondta az elnök. – Ez a játéktér elsősorban az utánpótláscsapatoknak készült, így rossz időben is megfelelő körülmények között tudnak edzeni, illetve Bozsik-tornát és -fesztivált, valamint más utánpótlásmeccseket is rendezünk majd itt. A fennmaradó időben a felnőttegyüttes is igénybe veszi a pályát, valamint nyitottak vagyunk arra is, hogy más klubok ide szervezzék a mérkőzéseiket, de csak akkor, ha a TFC utánpótláscsapatai nem használják azt.

Az ünnepélyes átadáson a köszöntők után a törökszentmiklósi klub ifjai tartottak bemutató edzést és mérkőzést, később pedig a trénerek is pályára léptek az egyik helyi gyár dolgozóinak csapata ellen, a programot pedig a Freestyle FC bemutatója és workshopja zárta.

– Jó hangulatban telt a szerda délelőtt, szerencsére sok fiatal játékosunk el tudott jönni. Illusztris vendégeket fogadtunk az MLSZ részéről, és a támogatóink is jelen voltak a rendezvényen, melynek fő üzenete az volt, hogy a TFC utánpótlása élvezi majd a pályába fektetett munka gyümölcsét.