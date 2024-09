Több érdekes párosítást is tartogat a vármegye I. ötödik fordulója. A dobogósok csatáján a Kenderesi VSE a Törökszentmiklósi FC-t fogadja majd, jászsági derbin néz szembe egymással a Jánoshida SE és a Jászapáti VSE. Az elmúlt szezon bronzérmese, a Mezőtúri AFC a Jászfényszaru VSE-t látja vendégül, a két meccse nyeretlen Jászberényi FC pedig a Kisújszállási SE ellen szeretne javítani.

Tóth Rolandéknak (labdával) csapatként kell működniük ahhoz, hogy megállítsák a Törökszentmiklósi FC csapatát

Fotó: Nagy Balázs.

Kenderesi VSE–Törökszentmiklósi FC

Szombat, 15.30

A tabellán elfoglalt helyezések alapján mindenképpen rangadónak nevezhető a Kenderes és a Törökszentmiklós találkozója. A hazaiak négyből három meccsüket is megnyerték eddig a bajnokságban, bravúrnak viszont nem nevezhető a Tószeg (3–2), a Cserkeszőlő (4–1), és a Tiszagyenda (5–1) legyőzése sem. A Szajoltól kikapott (2–1) Csillag Sándor együttese, ám a legnagyobb erőpróba csak hétvégén következik. A kupában viszont ettől függetlenül tudott váratlant húzni a Kenderes, amikor felülmúlta a Kisújszállást 1–0-ra.

A Törökszentmiklós négy forduló után hibátlan, 23 lőtt gólja kiemelkedik a mezőnyből, emellett pedig csak a Jánoshida talált be a kapujába. Gergely Mátyás együttese az előző szezonban az első tizenegy meccsét megnyerte, és most is jó úton jár, hogy megismételje az egy évvel ezelőtti jó szériáját. Ehhez most a Kenderes otthonában kell nyernie, és habár a miklósiak a meccs esélyesei, a hazaiak legalább egy pontot szeretnének otthon tartani.

A hazaiaktól Váradi István eltiltását tölti, Baktai Balázs, Kálai Béla, Csala Patrik, Penti Roland, Tóth Roland és Csillag Sándor pedig betegséggel küszködik. A vendégektől Nagy Gábor és Molnár Milán nem áll Gergely Mátyás rendelkezésére, Héder Róbert játéka pedig egyelőre kérdéses.

Mesterszemmel

Csillag Sándor, a Kenderesi VSE vezetőedzője: – Jól néz ki jelenleg a tabella, de reális képet majd csak nyolc-tíz forduló után kapunk, de akkor is szeretnénk majd az élmezőnyhöz tartozni. Sajnos betegségek miatt nem tudtunk úgy készülni ahogy szoktunk, de mindent megtettünk, hogy készen álljunk a hétvégére. A Miklós a bajnokság legnagyobb esélyese, de remélem, hétvégén nem tudja gyarapítani a pontjait. Várhatóan az első perctől kezdve támadnak majd, mi pedig inkább kontrákból próbálunk veszélyeztetni. Csapatként kell működnünk és akkor lehet esélyünk pontot, pontokat itthon tartani.