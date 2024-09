A távozás okairól Diószegi László, a Sepsi OSK tulajdonosa beszélt, hogy Varga Kevin augusztusban történt kihágása óta a teljesítménye is romlott. A 28 éves támadó néhány hete ugyanis Kecskés Ákossal a klub által nem megengedett időpontban ment el bulizni, majd ezt követően a csapatmegbeszélésről is késtek. Akkor Bernd Storck vezetőedző egymeccses eltiltással sújtotta a két játékost, azóta viszont három mérkőzés alatt 86 percet kapott Varga, míg a büntetés előtt mindegyik összecsapáson kezdőként szerepelt.

Varga Kevin (balra) januárban csatlakozott a Sepsi OSK csapatához

Fotó: Facebook/Sepsi OSK

Később kiderült, hogy hasonló sorsra jutott Kecskés Ákos is, akinek ugyan játékpercei már korábban is limitáltak voltak, végül ő is szerződés nélkül maradt. Így mindkét korábbi magyar válogatott futballista szabadon igazolható játékosként kereshet magának csapatot.

A sespsiszentgyörgyi együttes két győzelemmel kezdte a bajnokságot, majd két döntetlent ért el, az ezt követő négy fordulóban viszont egyaránt vereséget szenvedett, így jelenleg a tizenkettedik helyen áll a román élvonalban.