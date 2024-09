Labdarúgás 58 perce

Vármegye I.: a hazai együttesek domináltak – galériával

Meglepetésekből nem volt hiány a vármegye I. hatodik fordulójában. A legnagyobb talán vasárnapra jutott, amikor is a Tószeg három góllal legyőzte a bajnoki címre is esélyesnek tartott Jászberényt. Szombaton a Jászapáti és a Tiszagyenda is megszerezte első győzelmét a szezonban – előbbi a Kenderest, utóbbi a Rákóczifalvát múlta felül. A Mezőtúr zsinórban a negyedik jászsági riválisával szemben is nyert, míg a tiszazugi derbin a Cserkeszőlő diadalmaskodott.

Szoljon.hu Szoljon.hu

Egyedül a Mezőtúr tudott idegenben győzni a vármegye I. 6. fordulójában. Pápai Jánosék (elöl) nyertek Jánoshidán, ezzel egymás után mind a négy jászsági csapatot legyőzték

Fotó: Pesti József Jánoshida–Mezőtúr 0–3 (0–0) Jánoshida, 100 néző. Vezette: Czékus Sándor. Jánoshida: Nagyistván – NAGY K., Kardos, Kozák, Rimóczi (Bagi, 72.), Dankovics, VERÉB D., Varga K. (Vatai, 65.), ZOMBORI, Sipos M., Major (Hegedűs M., 72.). Edző: Antal Gábor. Mezőtúr: Török I. – KEŐ, Kemenczés, VADÁSZ, PESTI, SUSA, Nagy Cs., (Ujlakány, 90.), Czakó (Balogh A., 83.), Rentler (Kántor, 87.), PÁPAI, Palatinusz (Bontovics, 34.). Edző: Erdősi Gyula. Gólszerzők: Pesti (53.), Vadász (69.), Kántor (90.). A labdát többet birtokló vendégek az első félidőben nem tudták feltörni a jól záró hazai csapatot, amely viszont a második játékrészben ajándékozott három gólt, így megérdemelten nyerte meg a Mezőtúr a mérkőzést. Antal Gábor: – Amíg ilyen óvodás gólokat kapunk, addig a jobb csapatok ellen nem lesz esélyünk a pontszerzésre. Erdősi Gyula: – Nagyon taktikus mérkőzést játszottunk Jánoshidán, úgy gondolom, a mi elképzeléseink szerint folyt a játék. Az első félidőben is voltak lehetőségeink, viszont a fordulás után erőnlétileg is a Jánoshida felé kerekedtünk, így megérdemelt volt a háromgólos győzelem. Tudósított: Antal Gábor Jászapáti–Kenderes 3–2 (1–0) Jászapáti, 40 néző. Vezette: Szénási Gábor. Jászapáti: Tóth L. – Papp B., Illés G., Tarkó (Kóczián, 77.), BIRKÁS (Menyhárt, 90+1.), URBÁN M., Lukácsi, RÁCZ B., Béres, VARGA P., Lendvai. Edző: Menyhárt Dániel. Kenderes: Nagy I. – Karika, Dáné, Penti, Kéki (Lisznyai, 59.), Tóth R., Baktai (Csala, 68.), Kálai (Farkas N., 59.), Balla, Bajnók, Kolompár. Edző: Csillag Sándor. Gólszerzők: Illés (19.), Rácz (64.), Urbán (85.), ill. Tóth R. (47.), Penti (90.). Kiállítva: Karika (88.). Egy szervezetten játszó vendégcsapat ellen, jó játékvezetés mellett aratott történelmi győzelmet a Jászapáti csapata, amely kilenc év után szerzett három pontot a vármegyei első osztályban. Menyhárt Dániel: – Sikerült megszereznünk az első győzelmünket, én azt gondolom, ezt meg is érdemelte a csapat. További sok sikert kívánok a szimpatikus Kenderes csapatának!

Csillag Sándor: – Nem felejtettünk el futballozni, annyi történt, hogy Jászapátiig elhoztunk tizenakárhány mezt ázni. A rossz döntések sorozata és a teljes dekoncentráltság eredménye ez. Gratulálok a lelkes hazaiaknak! Tudósított: Budai István Törökszentmiklós–Lurkó Focimánia 4–1 (2–0) Törökszentmiklós, 100 néző. Vezette: Kiss Attila. Törökszentmiklós: Kiss Z. – MÓZER, Héder R. (Buru, 77.), Földi (Puporka, 64.), Lu­cza T. (BOJTOK, 68.), SZEPESI, Nagy G., Poczai (Gusztafik, 53.), Izsold, Farkas I., Polyák (Molnár M., 89.). Edző: Gergely Mátyás. Lurkó Focimánia: Cziczás – Majercsik (Tóth B., a szünetben), Szász, Szecskó, PESTI B., NAGY A., Balázs B. (Lukács Z., 89.), PÁLOSI, Török B. (Török T., 86.), Ács, Máté M. (Bodnár Sz., 78.). Edző: Balázs Béla. Gólszerzők: Lucza (41.), Földi (43.), Farkas I. (84.), Puporka (89.), ill. Nagy A. (70. – tizenegyesből). Irreális körülmények között lejátszott mérkőzésen a hazai csapat nem a jobbik arcát mutatta, de a meccs összképét nézve megérdemelt győzelmet aratott. Gergely Mátyás: – Az idény leggyengébb játékával sikerült itthon tartani a három pontot. Balázs Béla: – Több fiatallal a kezdőben játszottunk a listavezető otthonában, taktikailag rendben voltunk, egy kis bátorságot hiányoltam csak a fiúktól. A második félidőben kimondottan jól játszottunk, a pontszerzés is benne volt a játék képében, de van, amiben sokat kell fejlődnünk, hogy az eredménnyel is elégedettek lehessünk. Tudósított: Papp Sándor Tiszagyenda–Rákóczifalva 3–1 (0–0) Tiszagyenda, 50 néző. Vezette: Gönczi Pál. Tiszagyenda: Havellant – Schiff, Hevesi Tóth, BOROS B., CSÍK (Rézsó G., 85.), Huri (SIPOS D., 68.), Cseh, Rézsó Zs., Ballók, TASI, Tálas (Katona, 21.). Edző: Boros Dávid. Rákóczifalva: Schumann – Udvarnoki (Simon A., 75.), Kiss P., Kecskés, Ladányi D., Fűzi, Münich, Vadas, Márkus, Győr, Hadad (Nádházi, 34.). Edző: Komáromi György. Gólszerzők: Csík (67.), Boros B. (71., 90+4.), ill. Ladányi D. (56.). A nehéz időjárási körülményekhez jobban alkalmazkodó és a győzelmet jobban akaró hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Boros Dávid: – Küzdeni akarásból jelesre vizsgáztunk, a jó csapatmorálunknak és a magas edzéslátogatottságunknak köszönhetően egy jó erőkből álló Rákóczifalvát sikerült felülmúlnunk. Komáromi György: – Szégyellem magam a csapat nevében, elnézést kérek a szurkolóinktól, Gratulálok a hazaiaknak! Tudósított: Tasi Krisztina Cserkeszőlő–Kunszentmárton 2–0 (0–0) Cserkeszőlő, 200 néző. Vezette: Rajcsányi Sándor. Cserkeszőlő: TÓTH L. – Benke A., Márkus (Turai, 90+1.), Farkas M. (Papp G., a szünetben), MOLNÁR Zs., GÁL I. (Nagy L., 79.), Szőke Á., BENKE P., SZENTESI, Pereczes (Csapó, a szünetben), Ritzl. Edző: Földi Tibor. Kunszentmárton: Babák – HATÁR., Pecnyik (Kardos, 59.), NOVODOMSZKY, Lázi (Viczián, 51.), Styecz (Zsoldos, 65.), Balog Zs., GÖDŐ, Sztancsik, CSENDES, Szabados. Edző: Kiri Mihály. Gólszerzők: Márkus (58.), Molnár Zs. (64.). Rossz időjárási körülmények között, mély talajú pályán, nehezen alakult ki folyamatos játék, de összességében megérdemelt hazai győzelem született. Földi Tibor: – Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, a zord idő ellenére jól használtuk ki adódó lehetőségeinket. Kiri Mihály: – Gratulálok a Cserkeszőlőnek a három pont megszerzéséhez! Tudósított: Papp Zsolt Szajol–Tiszaszentimre 4–1 (3–0) Szajol, 20 néző. Vezette: Nagy Alex. Szajol: Haris – SZABÓ T. (Sárkány, 70.), Kómár, Donkó, Falusi (Erdélyi, 70.), BENEDEK N., SZENTMIKLÓSI, Fülöp Á., Harcsa (Csúri, 62.), Németh T. (Németh B., 78.), Csajbók (Kacskó, 62.). Edző: Donkó Krisztián. Tiszaszentimre: Kalóz I. – Szőke P., Oláh Zs., Faghiura, Kota, Szőke Á., NAGY T., VARGA B., Juhász E. (Bakó, 80.), Illés P., Sóskuti. Megbízott edző: Szőke Tibor. Gólszerzők: Benedek N. (9., 29.), Németh T. (33.), Szentmiklósi (82.), ill. Nagy T. (81.). A hazaiak a háromgólos előnyük tudatában belekényelmesedtek a mérkőzésbe, olyan látszatot keltettek, mintha nagyon várnák már a meccs végét. Donkó Krisztián: – Számomra értelmetlenek és értékelhetetlenek az ilyen mérkőzések, se néző, se színvonal, aminek minden meccsen jelen kellene lennie. A találkozót lejátszottuk, a héten meg dolgozhatunk azon, hogy a felszántott pályát helyrehozzuk.

Szőke Tibor: – Nehéz helyzetben vagyunk, de abban biztos lehet mindenki, hogy nem adjuk fel és mindent megteszünk a bennmaradásért. Tudósított: Donkó Krisztián Kisújszállás–Jászfényszaru 4–2 (1–0) Kisújszállás, 80 néző. Vezette: Sütő Zsolt. Kisújszállás: Belényesi – Németh G. (Monoki, 74.), Kondrács (Csukodi Z., 44.), Csukodi D., Németh K. (Szőke R., 90+2.), KISARI, OROS, Lukovszky (Balázs G., 15.), HAJDÚ V., BALAJTI, HORVÁTH B. Edző: Újfalvi Erik. Jászfényszaru: Kósa – Drávucz, Szívós, Kurunczi, Bartalis, Verhoczki (Donnert, 37.), Radó (Vaszicsku, 58.), Baranyi, Benedek Z., Penczner, Kálmán L. (Végh B., a szünetben). Edző: Kemecsi László. Gólszerzők: Balajti (17.), Kisari (66., 70.), Oros (76.), ill. Bartalis (69.), Baranyi (82. – tizenegyesből). A legutóbbi zakó után fel tudott állni a Kisújszállás és egy szép győzelmet aratott a Jászfényszaru ellen. Újfalvi Erik: – Óriási mentális erő van a csapatomban, a legutóbbi méretes zakó után megmutatták a fiúk, hogy milyen jó a futball. Kemecsi László: – Öt hiányzóval szerintem most is jobbak voltunk, mint az ellenfelünk, de maradunk szimpatikus vesztesek. Tudósított: Majláth Antal Tószeg–Jászberény 3–0 (1–0) Tószeg, 350 néző. Vezette: Skultéti Csaba. Tószeg: ASZÓDI – Pongrácz, Gazdag, BALOGH D., Kiss B., FELFÖLDI, Tóth K., DOBOS, Boldizsár M., KOVÁCS T. (Kovács G., 90.), Szőke G. (TÓTH Z., 58.). Edző: Urbán-Szabó Viktor. Jászberény: Vincze G. – Kövér, Palcsó, Sali, Káposztás (Jászai-Deák, 67.), Nagy L., Penczner (Németh N., a szünetben), Aranyos (Gattyán, 65.), Ludvig, Nagy F., Varga L. Edző: Besenyi Gábor. Gólszerzők: Kovács T. (15., 80.), Tóth Z. (73.). A visszaálló hazai csapat ellen a Berény nagy mezőnyfölényt mutatott, de a gólokat a hazai csapat szerezte. Urbán-Szabó Viktor: – Taktikus játékkal a vidéki kiscsapat ilyen arányban is megérdemelte a győzelmet a városi nagycsapat ellen.

Besenyi Gábor: – Rengeteg helyzetünket kihagytuk, végül pedig egy kijózanító pofonba szaladtunk így bele. Tudósított: Urbán-Szabó Viktor A vármegye I. állása a hatodik forduló után

Forrás: Új Néplap Góllövőlista 9 gólos: Puporka Milán (Törökszentmiklós)

7 gólos: Kovács Tamás (Tószeg)

6 gólos: Szepesi Bence (Törökszentmiklós)

5 gólos: Benedek Nándor (Szajol) Oros Péter (Kisújszállás), Varga László (Jászberény), Benedek Nándor (Szajol)

4 gólos: Kardos János (Jánoshida), Ladányi Dániel (Rákóczifalva)

3 gólos: Baktai Balázs (Kenderes), Balla Dávid (Kenderes), Baranyi László (Jászfényszaru), Fűzi Patrik (Rákóczifalva)

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!