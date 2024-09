A mérkőzés esélyesének a Mezőtúr számít majd, amelynek mélyebb a kerete, ezáltal pedig Erdősi Gyulának nagyobb lehetősége van rotálni és variálni a csapatát. A Jánoshidának szűkebb a kerete, játékosai viszont megfelelő minőségűek, ezáltal pedig bármelyik együttesre veszélyt jelenthetnek. Elsősorban a védekezést kell összeraknia majd Antal Gábornak a siker érdekében, hiszen a vendégek a mezőny egyik legerősebb támadósorával rendelkeznek, amely az előző szezonban is a második legtöbb gólt szerezte (106). Az eddigi öt meccsen szerényebben termeltek (11 gól) a mezőtúriak, bár a sorsolás sem volt a legegyszerűbb számukra, hiszen három rangadón már túl van az együttes (Törökszentmiklós, Jászberény, Jászfényszaru). Mindenesetre izgalmas és színvonalas összecsapás várható a két csapattól, amelyre érdemes lesz majd kilátogatni.

Mesterszemmel

Antal Gábor, a Jánoshida SE vezetőedzője: – Eddig nem sikerült az élcsapatokkal szemben jó eredményt elérnünk. Remélem, hogy hétvégén nem követünk majd el hibákat hátul és nem adunk könnyű gólokat az ellenfélnek. Elöl pedig jobban kell kihasználnunk a helyzeteinket, amelyekből volt bőven eddig a Törökszentmiklós elleni meccs kivételével. Bízom benne, hogy jobb százalékban tudjuk majd értékesíteni a lehetőségeinket, és ez eredménnyel is párosul majd. Igyekszünk semlegesíteni a Mezőtúr meghatározó játékosait, ehhez az kell, hogy jól zárjon a védelem. Ha nulla vagy legfeljebb egy kapott góllal lehozzuk a meccset, akkor jó esélyünk lehet a győzelemre.

Erdősi Gyula, a Mezőtúri AFC vezetőedzője: – Jól sikerült a héten a felkészülésünk, kedden edzettünk, szerdán pedig kupameccset játszottunk a sportszerű bánhalmai csapattal, amit sikerült megnyernünk, csütörtökön pedig frissítő, átmozgató tréningünk volt. A három győztes meccs után jó a hangulat az öltözőben, bár ezzel eddig sem volt gond, de a sikerek mindig összehozzák a társaságot. A Hidával mindig jó mérkőzéseket játszunk, az utóbbi időben pedig általában nyertünk is mindkétszer. Sosem könnyű azonban Jánoshidán játszani, amely mindig is a megye egyik meghatározó csapata volt. Ettől függetlenül győzni szeretnénk, célunk, hogy a bajnokság végén a dobogón végezzünk, ehhez pedig szükségünk van erre a három pontra is. Három jászsági csapat ellen már nyertünk, most szeretnénk a negyediket is felülmúlni. A védekezésünk jól zárt, szervezett volt, a helyzeteinket viszont jobban ki kell használni majd a siker érdekében, hiszen a Fényszaru és a Berény ellen sem tudtuk lezárni a meccset, emiatt pedig izgulnunk kellett. Mondtam is a játékosoknak, hogy erre nagyon oda kell figyelnünk, mert a kimaradt helyzetek megbosszulják magukat majd előbb-utóbb, emiatt muszáj jobban értékesíteni a lehetőségeinket.