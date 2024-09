A vármegye I. negyedik fordulójának egyik kiemelt mérkőzése a Jászfényszaru–Jászberény találkozó lesz, amely nemcsak két élcsapat összecsapása, de térségi rangadó is egyben. A tavalyi szezonban mindkétszer a hazai csapat örülhetett egy 1–0-s győzelemnek. Ezzel a Fényszaru járna jól hétvégén, de a Berény nem szeretné megengedi magának, hogy zsinórban két mérkőzést is elveszítsen.

A Jászfényszaru VSE szeretné otthon tartani a három pontot a Jászberényi FC ellen a vármegye I. negyedik fordulójának rangadóján

Fotó: Pesti József/ MW-archív

Jászfényszaru VSE–Jászberényi FC

Szombat 16.00

Két győzelemmel és egy vereséggel áll a két jászsági csapat a hétvégi derbi előtt. A különbség mindössze annyi, hogy a Fényszaru az első fordulóban kapott ki a Rákóczifalvától (3–2), míg a Berénynek még friss az emléke, ugyanis múlt héten maradt alul a Mezőtúrral szemben (1–0). A hazaiak emiatt kedvezőbb helyzetből várják a szombati összecsapást, hiszen sikerült kimászniuk a gödörből, emellett pedig minden játékos Kemecsi László rendelkezésére áll. A vendégeknél nehezebb a helyzet, Petrányi Dániel biztosan nem lesz bevethető és jó eséllyel az őszi szezont is kihagyhatja, Németh Norbert sérülésből lábadozik, de kilencven percet még biztosan nem tud játszani, emellett pedig betegséggel küzdenek többen is a csapatból, a mérkőzés kezdetéig dől el, hogy ki tudja vállalni a játékot.

A meccs presztízsét növeli, hogy két testvérpár is van a két csapatban, Penczner Vilmos (Jászfényszaru) és László (Jászberény) valószínűleg a pályán keveset találkoznak majd posztjukból adódóan, de vélhetően mindkettejüknek különösen fontos lesz, hogy megnyerjék az mérkőzést. Ugyanez a helyzet a Muhari családnál is, ahol Zoltán (Jászfényszaru) és Zalán (Jászberény) is farkasszemet nézhet egymással, bár utóbbi játéka egyelőre még kérdés, hiszen az ificsapat oszlopos tagja, így nem biztos, hogy helyet kap a felnőttkeretben. Egy biztos, a szülőknek nem lesz könnyű választás, hogy melyik csapatnak szurkoljanak.

Mesterszemmel

Kemecsi László, a Jászfényszaru VSE vezetőedzője: – Nem készülünk különösen a hétvégi derbire, nem most dől el a bajnokság. Jó most a hangulat az edzéseken, amit nem akarok elrontani azzal, hogy nagy terhet rakok a játékosokra. Ismerjük a Jászberényt, tudjuk az erősségeit és gyengeségeit is, de a meccs szempontjából döntő szerepe lehet majd az időjárásnak is. Egy brusztolós mérkőzést várok, amelyen a találkozó előtti motivációs beszédek is fontosak lesznek. A Berény valószínűleg jobban készül a meccsre, hiszen a múlt heti fiaskó után nem szeretne megengedni magának még egyet, de mi a saját játékunkra fókuszálunk majd.