Gólszerzők: Drávucz (39.), ill. Kovács T. (80. – öngól).

Kiállítva: Jászai-Deák (90.).

Igazi jászsági rangadót játszott a két csapat, jobbára mezőnyben folyt a mérkőzés, talán a hazaiaknak többször volt lehetősége a gólszerzésre. A második játékrészben egy véleményes büntető és egy potyagól miatt pontosztozkodás született.

Kemecsi László: – Úgy látszik, hamar megjött a Mikulás, mintha kikaptunk volna 1–1-re. Sajnálom a kapusunkat, hogy egy ilyen hiba után nem ő lett a meccs hőse, hiába birtokoltuk többet a labdát a mérkőzés nagy részében, meg kellett elégednünk az egy ponttal.

Besenyi Gábor: – Parázs hangulatú mérkőzésen a második félidei játékunkban a győzelem is benne volt, de a döntetlen igazságosnak mondható. A csapatom megmutatta azt az arcát is, aminek köszönhetően fel tudott állni vesztes állásból is, és ezen az úton kell haladnunk tovább.

Tudósított: Kemecsi László