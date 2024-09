A vármegye I. ötödik fordulójának egyik legnagyobb meglepetését okozta a Cserkeszőlő azzal, hogy legyőzte a Rákóczifalvát, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a Törökszentmiklós az egyedüli veretlen csapat a mezőnyben. A Tószeg egy mezőnyjátékossal a kapuban is simán nyert Tiszaszentimrén, a Szajol csak minimális különbséggel múlta felül az utolsó Kunszentmártont, a Lurkó Focimánia pedig ha gyenge játékkal is, de otthon tartotta a három pontot a Tiszagyendával szemben.

Nagy András (labdával) szerezte a Lurkó Focimánia első gólját a Tiszagyenda elleni győzelem során a vármegye I. ötödik fordulójában

Fotó: Nagy Balázs

Tiszaszentimre–Tószeg 0–5 (0–4)

Tiszaszentimre, 150 néző.

Vezette: Nagy Zoltán.

Tiszaszentimre: Kalóz I. – Szőke P., Oláh Zs. (Törőcsik, 69.), Faghiura, Kota, Szőke Á., Varga B., Nagy T., Csábi (Szivák, 86.), Gyarmati (Varga T. 76.), Juhász E. (Csécsei, 69.). Edző: Szoboszlai Zsolt.

Tószeg: FELFÖLDI – KOVÁCS T., Strempel, GAZDAG, BOLDIZSÁR M., SZŐKE G. (Tóth Á., 63.), TÓTH Z. (Hasznos, 72.), PONGRÁCZ, KISS B., Balogh D., Tóth K. (Kovács G., 63.). Edző: Urbán-Szabó Viktor.

Gólszerzők: Kovács T. (4., 34., 45.) Szőke G. (18.), Tóth Z. (60.).

Szép számú és lelkes közönség előtt ismét vereséget szenvedett a hazai csapat.

Szoboszlai Zsolt: – Hétről hétre számunka a második félidőben kezdődik el a mérkőzés, és olyan hátrányba kerülünk a az első játékrészben, melyet lehetetlen helyrehozni.

Urbán-Szabó Viktor: – Jó játékkal megérdemelt győzelmet arattunk.

Tudósított: Szoboszlai Zsolt

Kunszentmárton–Szajol 1–2 (0–1)

Kunszentmárton, 50 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Kunszentmárton: BORSZÉKI – Novodomszky, Gödő, Balogh Zs., Pecnyik, Lázi, Styecz (Csomos, 75.), Zsoldos, VICZIÁN, Határ, SZABADOS. Edző: Kiri Mihály.

Szajol: Haris – Csajbók, Kiss Zs., NÉMETH T., KÓMÁR, Donkó (Németh B., 90.), Falusi, Fülöp Á., Benedek N., SZENTMIKLÓSI (Juhász I., 90+3.), Harcsa. Edző: Donkó Krisztián.

Gólszerzők: Viczián (55.), ill. Benedek N. (26.), Németh T. (66.).

Kiállítva: Kiss Zs. (14.).

A mérkőzés első öt percében a hazai csapat három százszázalékos helyzetet hagyott ki, majd a rutinos szajoli csapat talált egy gólt, amivel egy nullás vezetéssel vonult a szünetre. A 14. percben tíz főre fogyatkoztak a vendégek egy utolsó emberes szabálytalanság miatt. A második félidőben a lelkes fiatal Kunszentmárton kiegyenlített, több helyzetet kihagyott, a Szajol pedig egy védelmi megingást kihasználva újra vezetést szerzett. A hazaiak mindent megtettek az egyenlítésért vagy a győzelemért, de nem változott az eredmény.