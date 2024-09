Jól beilleszkedtek a feljutók a vármegye II.-be, hiszen a mind a négy csapat sikerrel vette a nyitófordulót, a vármegye I-ből kiesett Kunhegyes viszont nem tudott sikerrel rajtolni.

Lesták Milán (fekete mezben) is betalált a Zagyvarékas hatgólos győzelme során a Túrkeve ellen a vármegye II-ben

Fotó: Pesti József

Fegyvernek–Tiszapüspöki 0–1 (0–1)

Fegyvernek, 300 néző.

Vezette: Szénási Gábor.

Fegyvernek: Sebestyén J. – Szabó M. (Knipfel, 75.), VÍZKELETI, SIMON G., Domán, Bohács M., Náhóczki (Bohács D., 65.), Karikó, Pápai (Szász K., 49.), Molnár Zs., Budai. Edző: Erdei Gábor.

Tiszapüspöki: FARKAS Á. – Pintér I., SURI, Kállai, Kutus (Rupa, a szünetben), LUKÁCS R., Kovács R., Szedlák Z. (Lukács D., 82.), Pintér II. I., Polyák, Szedlák II. Z. (Nagy A., 63.). Edző: Lukács Kálmán.

Gólszerző: Lukács R. (26.).

Kiállítva: Knipfel (87.), ill. Kállai (83.), Polyák (74.).

Korrekt játékvezetés mellett, parázs mérkőzésen a mezőnyben jobban küzdő csapat nyert.

Erdei Gábor: – Gól nélküli állásnál büntetőt hibáztunk, párharcokat nem tudtunk nyerni, és sok egyéni hibával tarkítottuk a játékunk, így sajnos kikaptunk. Gratulálok a vendégcsapatnak!

Lukács Kálmán: – Kilenc emberrel is megvédtük az előnyünket. Hatalmas gratuláció a csapatnak, hogy nyerni tudtunk. Remélem, hogy amit elterveztünk, azt be is tartjuk majd.

Tudósított: Erdei Gábor

Abádszalók–Jászárokszállás 6–1 (4–1)

Abádszalók, 100 néző.

Vezette: Takács Sándor.

Abádszalók: Varga V. – Szóládi (Pataki G., 69.), Havellant (Farkas J., a szünetben), Varga S., Halas A. (Borsos, a szünetben), Horváth Sz., Juhász A., Dányi (Farkas D., 57.), Oláh L., Csukodi, Halas M. Edző: Lajos Tibor.

Jászárokszállás: Kádár – Polyák, Ördög, Hornyák, Farkas M., Csikós T., Major L. (Süveges, 68.), Czuczor (Hopka, 68.), Éliás (Ivony, 65.), Fekete E. (Kresmarik, 78.), Major Zs. (Váradi, a szünetben). Megbízott edző: Csikós Tamás.

Gólszerzők: Juhász A. (10., 22., 45. – az első kettőt tizenegyesből), Dányi (16., 51.), Farkas D. (84.), ill. Csikós T. (39. – tizenegyesből).

Gyenge színvonalú mérkőzésen a gyors, korai gólok hamar eldöntötték a meccs alakulását, a helyzetek alapján megérdemelt eredmény született.