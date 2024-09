Az OB I. nyitó mérkőzésén két nagy múltú együttes találkozott Egerben, amelyek hét esztendeje még bajnoki döntőt vívott egymással, amit szolnoki gárda nyert meg magabiztosan. Érdekesség, hogy két éve is az első bajnoki fordulóban találkoztak felek a hevesi fővárosban, ahol 13–13-ra végeztek.

Kovács Gergő (fehérben) lőtte a bajnokság és az övéi első gólját

Fotó: Illyés Csaba / Forrás: Szolnoki Dózsa

Utoljára, nyolc napja az egri teszttornán is összemérte erejét a két csapat, amit tíz gól különbséggel nyert meg a Dózsa. Ezt követően Hangay Zoltán, a Szolnok edzője azt mondta hírportáunknak: – Mindez nem szabad, hogy félrevezessen bennünket, hiszen az egriek közül három meghatározó vízipólós is hiányzott, úgy éreztem, hogy igazából nem is akarták megmutatni magukat.

Digi-Eger–Szolnoki Dózsa Praktiker 8–15

(0–5, 1–2, 2–4, 5–4)

Szolnoki gólszerzők: Kovács G. 3, Schmölcz 3, Vámosi 2, Bedő 2, Szabó B. 1, Fedac1, Kakstedter 1, Böröczky 1, Krasznai 1.

Szó ami szó nagyon bekezdett a vendégcsapat, a sok nagy csatát megélt Bitskey uszodában, ahol a szolnokiak csapatkapitánya, Kovács Gergő lőtte a bajnokság, ezzel együtt az övéi első gólját. Két perc múlva újabb találatot jegyzett Kovács, majd Szabó Bence, Vámosi Bertold és Fedac Dominic feliratkozott a gólszerzők közé, 0–5. A folytatásban sem lassított a szolnoki csapat, Kovács ismét betalált, majd 0–6-os állás után Molnár Gergely révén szépítettek a hazaiak. Mindez nem zavarta meg a nagy kedvel játszó Tisza-partiakat, akik sorra lőtték góljaikat, akik a második félidőben már 10–1-re is vezettek. Innentől zárkózgattak az egriek, de igazán nem tudtak közel férkőzni a Dózsához. A hajrában már lazított a Dózsa, de ez is belefért. A 31. percben a szolnokiak centere, Bedő Krisztán állította be a végeredményt, aki az övéi 15 gólját lőtte egykori csapata, az Eger hálójába.

Maximálisan elégedett vagyok a csapatom hozzáállásával

– nyilatkozta a lefújás után Hangay Zoltán.

– Remekül kezdtünk, szinte tökéletes első félidőt produkáltunk. A végére jöttek ki hibák, fejben lehet, hogy kicsit kiengedtünk, így záró negyedet el is veszítettük.