Budapestre utazott a Ceglédi VSE, hogy megmérkőzzön az Oázis Sport Club csapata ellen az OB I/B. ötödik fordulójában.

Oázis Sport Club–Ceglédi VSE 13–13 (2–5, 4–2, 3–2, 4–4) – ötméteresekkel 22-23

Budapest, Komjádi uszoda, 50 néző, vezette: Besenyei Richárd, Fodor Rajmund

Cegléd: Hörömpő – Magyar B. 2, TURCSÁNYI 4, dr. Simon, Reményi, SZABÓ P. 5, RAJNA 4. Csere: Szabó R. 2, Hajdú 1, Pataki 2, Kecskeméti 3. Edző: Sűrű Dezső.

Percekig nem esett gól az első negyedben, majd ennek hajrája hetet is hozott, amelyből a vendégek kerültek ki jobban. A folytatásban jóval kiegyensúlyozottabb lett a játék, a harmadik etap elején utol is érte a jónéhány pólósát nélkülöző Ceglédet a hazai gárda. Később többször is vezetett vendéglátó, a záró felvonásban két találattal is. A végletekig kiélezett mérkőzésen a hajrában újra a vendégeknél volt az előny, de az utolsó másodpercben egyenlített az Oázis, így az új szabályok szerint szétlövéssel kellett eldönteni a meccs sorsát.

Az ötméteresek a CVSE csapatának sikerültek jobban, így két ponttal gazdagodott Sűrű Dezső legénysége.

Sűrű Dezső: A rendkívül fizikális mérkőzésen nagy izgalmak közepette sikerült két pontot szereznünk.

A bajnokság állása: