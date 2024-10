Megszerezte első győzelmét a Vasas kispadján Pintér Attila, a szenvedő fél épp a Csábi József által irányított BVSC volt. A szolnoki szakembert a mérkőzés 92. percében második sárga lappal kiállítottak. A mérkőzésen az angyalföldiek jutottak vezetéshez, majd a zuglói egyenlítés után a 75. percben alakult ki a végeredmény, 2–1.

Csábi Józsefet kiállították a Vasas ellen, eltiltásra számíthat

Fotó: Szucs Attila / Forrás: bvsc.hu

Tíz gól született a Kisvárda és a Gyirmót összecsapásán az NB II. tizedik fordulójában. Már az első félidőben eldöntötték a találkozót a szabolcsiak, 5–1-el vonultak a szünetre a csapatok, majd 6–1-es állás után némileg visszajött a meccsbe a Gyirmót, három gólt is szerzett, de csak szépíteni tudott, 6–4.

Novák Csanád gólja is kellett ahhoz, hogy a Szeged megszakítsa négy meccse tartó nyeretlenségi szériáját, szeptember eleje óta csak döntetlent játszott a Tisza-parti együttes. Ezúttal azonban 2–0-ra győzte le hazai pályán a Békéscsabát, a korábbi Szolnoki MÁV-os gólvágó a 65. percben volt eredményes.

A Budapest Honvéd továbbra sem találja az őszi ritmust, hetedik vereségét gyűjtött be a bajnoki címre és a feljutásra is esélyes, újonc Szentlőrinc vendéglátójaként (1–0), ezzel jelenleg is a kiesőzónában tanyázik.

A forduló eredményei Budafok–Csákvár 2–1, Kisvárda–Gyirmót 6–4, Ajka–Kazincbarcika 1–1, Kozármisleny–Soroksár 1–1, Tatabánya–Mezőkövesd 0–2, Vasas–BVSC 2–1, Szeged–Békéscsaba 2–0., Bp. Honvéd–Szentlőrinc 0–1.

Az NB II. tabellája