Nemrégiben rendezték meg Üzbegisztánban a 42. katonai cselgáncs-világbajnokságot. A szolnoki Gőz Roland, aki a sportszázad tizedeseként indulhatott a versenyen a 90 kg-os kategóriában lépett tatamira Taskentben. A katonai vb-ről érdemes tudni, hogy egy Grand Prix szintű megméretés, ahol a sportág legjobbjai is indulnak, többek közt olimpiai és világbajnoki érmesek is, hiszen a sportág élmezőnyének többsége katona.

Gőz Roland aranyéremmel tért hazai a katonai cselgáncs-világbajnokságról

Fotó: Facebook/ Magyar Honvédség Sportszázad

Gőz Roland térdsérülése miatt az utóbbi időben nem tudott versenyezni, így visszatérése után először a katonai világbajnokságon indult. A szolnoki cselgáncsozó olasz, bahreini, francia, dél-koreai és svájci ellenfeleket felülmúlva ért fel a dobogó legfelső fokára, amellyel megszerezte az első európai aranyérmet a vb-n.

Gőz elmondása szerint a verseny fénypontja az volt, amikor a harmadik mérkőzésén az Alexis Mathieu-t sikerült legyőznie aranyponttal, aki a világranglista 23. helyén áll és az egyik legerősebb ellenfél volt a mezőnyben.

Gőz Roland a mentális erejében (is) látta a siker titkát

– Kiváló lehetőség volt ez a világbajnokság, hogy visszarázódjak a versenyzésbe a sérülésem után – nyilatkozta Gőz Roland cselgáncsozó. – Sok edzést és viadalt kellett kihagynom, de bíztam a korábban elvégzett munkában. Az atmoszféra remek volt, az üzbégek imádják a dzsúdót és hihetetlen hangulatot varázsoltak. Felszabadultam tudtam versenyezni, bár nem voltam életem formájában, de ellensúlyoztam azzal, hogy fejben ott tudtam lenni és be tudtam tartani. Számomra is meglepő volt, de erőnléttel is bírtam, igyekeztem is erre figyelni, hogy az elején ne hajtsam ki magam, hanem a meccsek végén próbáljak meg dobni vagy leintetni a másikat. A végére azért nagyon elfáradtam és megéreztem a versenyzés hiányát. Sokat jelent nekem ez az érem, nagy motivációt ad a folytatáshoz, hogy ilyen jól vissza tudtam térni a sérülésből.