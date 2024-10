A vármegye I. tizedik fordulója több érdekes párharcot is tartogat. Kezdve az éllovas Törökszentmiklósi FC és a harmadik Jászberényi FC találkozójával, ám ennek a mérkőzésnek a tétje valószínűleg tavasszal sokkal nagyobb lesz, emiatt is ezen a héten a két újonc párharcával, a Jászapáti VSE és a Tiszaszentimre KSE mérkőzésével foglalkozunk kiemelten.

Varga Péterék (labdával) második győzelmükre hajtanak a szezonban, a Jászapáti VSE otthon tartaná a három pontot a Tiszaszentimre KSE ellen

Fotó: Pesti József/ MW-archív

Jászapáti VSE–Tiszaszentimre KSE

Szombat, 14.00

A vármegye I.-ben most találkozik először a Jászapáti és a Tiszaszentimre együttese, hiszen tavaly még mindketten a másodosztályban szerepeltek. A jászságiak bajnokként jutottak fel, míg a Szentimre öt ponttal lemaradva a második helyen zárt.

Az előző idényben háromszor találkoztak egymással a felek a vármegye II.-ben, ahol a Jászapáti és a Tiszaszentimre is 2–0-ra nyert hazai pályán, míg a harmadik találkozón 1–1-es döntetlen született.

Az idei szezonban kilenc fordulót követően a Szoboszlai Zsolt együttese áll jobban, mivel az elmúlt három mérkőzésén veretlen maradt, legyőzte a Cserkeszőlőt (2–0) és a Tiszagyendát (3–2), legutóbb pedig a Törökszentmiklós ellen ért el bravúros döntetlent (1–1).

A Jászapáti csak a Kenderest tudta felülmúlni (3–2), emellett pedig ikszelt azokkal, melyeket a Szentimre legyőzött – a Cserkeszőlővel 2–2-t, a Tiszagyendával 0–0-t játszottak a jászságiak.

A hazaiaktól Urbán Marcell játékára biztosan nem számíthat Menyhárt Dániel, mellette pedig több játékos szereplése is kérdéses, míg a vendégektől mindenki hadra fogható lesz szombaton a két újonc párharcán.

Mesterszemmel

Menyhárt Dániel, a Jászapáti vezetőedzője: – Nem teljesen úgy alakultak az első mérkőzések, ahogy terveztük, a sérüléshullám továbbra is súlytja a csapatunkat. Több ponthullajtás is a rutintalanságunknak tudható be és bízom benne, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján hazai pályán végre itthon tudjuk tartani a három pontot. Ugyanabban a szellemben játszunk majd, mint eddig, nem készülünk különösen erre a mérkőzésre, a saját játékunkat szeretnénk játszani, és remélem, hogy az ellenfél fölé tudunk kerekedni. Agresszív, fizikális és iramban magas szintű mérkőzésre számítok, amely a középpályán dőlhet el, hogy melyik csapat tudja majd jobban érvényesíteni az akaratát. A stabil védekezésre alapozunk, ebből a kontratámadások helyett szeretnénk felépített támadásokat vezetni, szeretnénk uralni a mérkőzést és a helyzeteinket kihasználva megnyerni a meccset.