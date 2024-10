A nyitó fordulóban a Fehérvár hazai pályán játszva legyőzte az Óbudai Kaszásokat, a JKSE viszont szoros meccsen ugyan, de kikapott a BKG otthonában. Így a berényiek a javítás szándékával várták első hazai mérkőzésüket.

A Jászberény kosárlabda-csapatának nem sikerült nyernie a hazai debütáláson

Fotó: Pesti József

Jászberényi KSE–Dávid Kornél KA 69–75 (15–27, 16–19, 21–8, 17–21)

Jászberény 400 néző. V.: Bagi B., Földesi M., Szőts D.

JKSE: Kinney 8, DÉKÁNY 8, BOKA-MAGÓ 14/12, Oroszi 1, Zsók 2. Csere: PINTÉR D. 20/3, Csaba Gy. 11, Csomós 5, Német Á. Edző: Puskás Artúr.

DKKA: TÓTH P. 12/6, Simon B. 5/3, Góbi 3/3, SZABÓ ZS. 14/3, DJURICS 12/9. Csere: DENK 14/6, Molnár D. 10/6, Somogyfoki 5/3, Kuttor, Keller V., Büki. Edző: Vladimir Krstic.

A vendégek soraiban több rutinos játékost is felfedezhettünk, akik A-csoportos csapatokat is megjártak, mint Tóth Péter, Zarko Djurics vagy Molnár Dániel. Közülük a legismertebb a 38 éves magasbedobó, Szabó Zsolt a kosárlabda-válogatott korábbi játékosa.

Nagyon bekezdtek a fehérváriak, nyolc perc alatt tizenhét pontos előnyt építettek fel, 10–27. A folytatásban is az akadémisták domináltak, a JKSE nagyon igyekezett, de kapkodva játszottak, így hátrányban zárták az első félidőt, 31–46.

A térfélcserét követően azonban Pintér Dávid vezérletével feltámadtak a hazaiak és a közönségük fergeteges biztatása közepette felzárkóztak két pont távolságra, 52–54. A záró felvonásban Boka-Magó Áron triplájával átvette a vezetést a JKSE (67–65), a végjáték azonban a higgadtabb és szerencsésebb fehérváriaknak sikerült jobban, 69–75.

Így látták a szakemberek

Puskás Artúr, JKSE edzője: – Ellenfelünk egy nagyon rutinos, tapasztalt együttes, amely fizikálisan is erősebb, mint a mi csapatunk. Számunkra az a legnagyobb tanulsága ennek a mérkőzésnek, hogy

ebben az osztályban nem fér bele, hogy ilyen puhán kezdjünk egy találkozót.

–Úgy kellett volna neki indulni is, ahogy a második félidőben, mínusz 15 pontnál játszottunk – folytatta a szakember. – Akkor eltüntettük ezt a különbséget, s teljesen elbizonytalanítottuk ellenfelünket. Sajnos a visszazárkózás során olyan sok energiát elégettünk, ami hiányzott a végjátékban. Ráadásul Csaba György egész héten lázas volt és nem tudott együtt készülni a csapattal. Ezúton is köszönöm neki, hogy egyáltalán vállalta a játékot. A végére elfogytunk lábbal és fejben is elfáradtunk, rossz döntéseket hoztunk. Így ez az üldözőverseny végül nem a mi javunkra dőlt el.