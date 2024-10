A Head of the Charles Regatta a világ egyik legnagyobb evezős eseménye, 1965 óta rendezik meg, ezúttal pedig három napon keresztül versenyeztek a résztvevők. A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola evezőse, Kalmár Áron és csapata a Championship Eight kategóriában volt érdekelt.

Kalmár Áron és csapata a harmadik helyet szerezte meg az evezős regattán

Forrás: Facebook/Tisza Evezős Egylet

Kalmár az Egyesült Államokbeli Dartmouth Egyetem csapatával a Cambridge és a Harvard mögött bronzérmet nyert a Head of the Charles-on, ahol harminc nyolcas egység versengett egymással a Championship Eight kategóriában.