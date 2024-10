Presztízs mérkőzés előtt áll a Karcagi SE, hiszen korábbi edzője, Igor Bogdanovics csapatát fogadja vasárnap délután, amelyben ráadásul több egykori nagykunsági játékos is szerepel.

Varga Attila (feketében középen) és csapata, a Karcagi SE

Fotó: Pesti József / Forrás: MW Archív

Karcagi SE (2.)–Bacsó Beton-Cigánd SE (7.)

Vasárnap 13.00

A hazai gárda két fordulónyi nyeretlenség után győzött ismét a múlt héten, stabil védekezést és jól működő csapatjátékot nyújtva. Ezúttal kilencven percre sikerült kitolni futballjukat, az első félidőben szerzett szép gól után a másodikban küzdeni tudásukról adtak a fiúk tanúbizonyságot.

Az akaratra most is szükségük lesz, ráadásul nyakukon az NB I.-es Kecskeméti elleni kupatalálkozó. Mostani ellenfelük tavaly tavasszal nagyon sima vereséget mért rájuk, az idei eredményeik viszont szélsőséges szereplésről árulkodnak, több hazai döntetlen mellett meglepő idegenbeli vereségek is vannak a palettán.

A karcagiak Hornyák Marcell, Girsik Áron és Győri Ábel játékára sem számíthatnak a vasárnapi találkozón.