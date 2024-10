Korábbi találkozóin nem mindig sikerült kilencven percen keresztül jól teljesítenie a Karcagi SE csapatának. Legutóbb Füzesabonyban az első félidőben jól játszott, a másodikban viszont küzdeni tudásból vizsgázott jelesre. Ezt a formát kell állandósítania Varga Attila fiainak ahhoz, hogy eredményes futballjukat tartósítani tudják.

Háromszor is betalált a Karcagi SE a Cigánd csapatának

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

NB III. Északkeleti csoport, 13. forduló

Karcagi SE–Bacsó Beton-Cigánd SE 3–0 (2–0)

Karcag, 500 néző, vezette: Kakuk Szabolcs (Gergely M., Aczél T.)

Karcag: Fedinisinec – Tóth D., Szabó K., Szűcs K., Fábián B. – Vogyicska (Varga Zs. 88.), Sághy – Székely D. (Constantinescu, 71.), Talpalló (Györgye, 83.), Szakács (Tolnai, 83.) – Nagy Zs. (Maruscsák, 71.). Edző: Varga Attila.

Gólszerzők: Szakács (32., 39.), Constantinescu (90+1.)

Tavasszal ugyanebben a szereposztásban sima vendég siker (0–3) született, akkor a nagykunsági együttesnek még a pontszerzésre is kevés esélye volt. Ezúttal nagy erőket mozgósított már az elején a hazai csapat, de fél óráig nem sikerült ellenfele kapujába találnia. Az első gól sorsfordítónak bizonyult, ahogy betalált Varga Attila együttese, teljesen megváltozott a játék képe, dinamikája. Hét perc alatt kétszer volt eredményes Szakács Levente, ám az addig is sokat kezdeményező pályaválasztó ezt követően is agresszíven futballozott. Középpályásaik rengeteg labdát szereztek, és a védelem is jól állt a lábán. A párharcokból rendre győztesek kerültek ki, elöl pedig megvolt a minőség játékosaikban. A harmadik gól már csak hab volt a tortán, a vendéglátók teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést, 3–0.

Varga Attila: – Az egész mérkőzésen magas szintű volt játékosaim intenzitása és energiája. Megmutatták a fiúk, hogyan kell egy ilyen mérkőzést lehozni, amiért csak gratulálni tudok nekik.