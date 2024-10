Így látták a szakemberek:

Varga Attila, a Karcagi SE vezetőedzője: – Nagy boldogságot, büszkeséget érzek és már a mérkőzés előtt is elhittük, hogy meglehet a továbbjutás, hiszen ahogy nyilatkoztam is, nem akartuk eltüntetni a két osztály különbséget és tisztában voltunk az erőviszonyokkal is, de a mérkőzés 12.30-kor nulla–nullával kezdődött, tehát bármi előfordulhatott volna. Tudtuk, hogy fizikális mérkőzés lesz és azt is, hogy rengeteg párharc és beadás vár majd ránk, de nagyon hősiesen mindenki beleállt a meccsbe, és egy gyönyörű góllal tovább tudtunk jutni. Most úgy nézünk ki a találkozó után, mintha aknára léptünk volna, mert mindenkinek fáj mindene, de ez azért van, mert egy két osztállyal alacsonyabban szereplő csapat egy élvonalbelivel szemben más stresszhelyzetben játssza le az összecsapást és ez nagy energiákat elvett. Úgy gondolom , hogy a helyzetek alapján nem is, de küzdőszellem, a hozzáállás miatt megérdemeltük a továbbjutást. Az volt a kulcs, hogy a játékosok magukban felállítottak egy olyan célt, amit csapatként ki tudtak vinni a pályára, nagyon nagy felelőséggel, odaadással, hittel és akarattal futballoztak. Nagyon büszke vagyok rájuk.