A Székács KE és a Mezőtúri AFC egyaránt másodikként várja a folytatást a kézilabda NB II. G és H csoportjában.

A sötét mezes Székács újabb győzelméhez nem fért kétség a kézilabda NB II.-ben

Forrás: Facebook/Székács KE

G csoport

Székács KE GÉF-PRO–Kiskunmajsai KC 34–27 (19–15)

Törökszentmiklós, 150 néző. V.: Gulybán O. Maródi Á.

Székács KE: Subicz – Pásztor Á. 7 (1), Juhász 4, Határ 10, Csanádi 1, Nyeső 1, Teleki 4. Csere: Berki (kapus), Nagy A. 3, Monoki 1, Sütő 2, Zsigmond 1, Szikszay, Pásztor G. Edző: Szloska Krisztián.

A bajnoki címre törő házigazdák jó tempóban kezdték a meccset, kontrollálták a játékot, és már az első félidőben négygólos előnyre tettek szert. A második felvonásban továbbra is a törökszentmiklósi csapat dominált, gyors lerohanásból és felállt fal ellen is eredményesen támadtak. Mindezeknek köszönhetően tízgólos előnyt építettek föl, így a hajrában a klub saját nevelésű fiataljai is játéklehetőséghez jutottak, akik éltek is ezzel.

Szloska Krisztián: – Jó felfogásban kézilabdáztunk, amit kértem a srácoktól azt folyamatosan próbálták betartani. Ugyan vannak még hibáink, de aminek örültem, hogy a ziccerkihasználásunk ezúttal jobb volt az elmúlt mérkőzésekhez képest. A játék képe alapján megérdemeltük a győzelmet.

Kunszentmárton KSK–Üllői KSE 25–43 (11–25)

Kunszentmárton, 50 néző. V.: Melinger Zs., Szabadi T.

Kunszentmárton: Boróczky 1, Széll és Gyergyádesz (kapusok) – Csiki 4, Sánta 2, Szabó K. 3 (1), Szabó Á. 3, Tóth Á. 4, Kiss B. 2, Csöndes 3 (1), Kovács D. 1, Czető Á., Czető D. 2. Edző: Ignácz Vilmos.

A dobogóra törő vendégek már a mérkőzés elején szórták a gólokat, így hamar jelentős előnyhöz jutottak. Az újonc kunszentiek igyekeztek, de nem tudták megnehezíteni a jó formában lévő Pest vármegyei együttes dolgát.

Kecskemét–Szolnoki KCSE 37–35 (16–20)

Kecskemét, 200 néző. V.: Juhász I., Szilágyi G.

Szolnok: Pallér – Kádár 5, Ladányi 11 (2), Panghy 8, Csibrány 1, Fekete B. 4, Nyikos 2. Csere: Boldog és Sárai-Szabó S. (kapusok), Bagdi 2, Gál D. 1, Szűcs H. 1, Kovács I., Czombos K. Edző: Czombos Sándor.

Jól kezdett a szolnoki gárda az éllovas Kecskemét otthonában. Rendben volt a védekezés, Ladányi Péterék szórták a gólokat, a 28. percben 20–14-re vezettek. A szünet után azonban feljöttek a hazaiak, sőt a félidő derekára megfordították az állást, 30–29. A végjátékban is csupán egy gól volt a vendéglátók előnye, amit viszont végül kettőre növeltek.

A G csoport állása Kecskemét 8 pont, Székács 6, PLER U21 6, Üllő 5, Mizse KC 4, Kiskunmajsa 2, Szolnok 1, Kunszentmárton 0 pont.

H csoport