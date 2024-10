A jászberényi székhelyű Lehel HC előbb múlt csütörtökön a fővárosi Kisstadionban a MAC Ikonok ellen aratott 6–2-es sikert, a hétvégén pedig szinten Budapesten, a Óbudai Jégcsarnokban múlta felül az OHA csapatát 10–4-re.

A Lehel HC sikerrel vette soros bajnokijait, és pontegyenlőséggel a tabella második helyén várja a folytatást

Fotó: Pesti József

Rusznyák Szilárd vezetőedző a klub közösségimédia-felületén elmondta, hogy mindkét meccsen nekimentek az ellenfélnek és nyomást gyakoroltak rájuk, amint elvesztették a korongot. A szakember kifejezetten elégedett volt azzal is, hogy amit az öltözőben megbeszélt a csapattal, azt a játékosok be is tartották.

– A MAC Ikonok az első 10 percben még bírta tartani a tempót, de ahogy haladtunk előre a meccsben érezni lehetett, hogy fáradnak – mondta Rusznyák. – Sok mindenben kell javulnunk, de az út jó. Amellett, hogy értékes három pontot szereztünk örültem annak is, hogy ennyi emberhátrányt is sikerült fegyelmezetten kivédekeznünk.

Az OHA elleni összecsapás után már meg is nevezte, hogy mi lehet az egyik dolog, amiben fejlődniük kell:

– Az első harmad után elkezdtünk felesleges dolgokat csinálni, ami nem jégkorong, az ellenfelünk ezt ki is használta.

Időben kapcsoltuk és nem volt kérdés a meccs kimenetele.

A folytatásban az Andersen Liga elmúlt idényének döntősei mérkőznek meg egymással, ezúttal a Magyar Kupában való továbbjutásért. A kétmérkőzéses párharc első felvonását az UNI GYŐR ETO HC nyerte 6–3 arányban. A párharc második mérkőzése 10.29-én, kedden 18:00-kor kezdődik a Jászberényi Jégcsarnokban.

MAC Ikonok–Lehel HC 2–6 (1–2, 0–3, 1–1)

A Lehel HC gólszerzői: Grigorii Popov, Pinczés Olivér, Borbát Márk, Alexsandr Prilutskii, Henadzi Kolesau, Görbe Balázs

OHA–Lehel HC 4–10 (0–3, 3–3, 1–4)

A Lehel HC gólszerzői: Grigorii Popov 2, Pinczés Olivér 2, Borbát Márk, Fazakas Erik, Rőczei Zsolt, Alexsandr Prilutskii, Henadzi Kolesau, Nyika Sándor