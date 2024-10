Három zsinórban elveszített mérkőzés után legutóbb a BKV Előre ellen győzni tudott a Martfűi LSE, azonban bravúrra lesz szüksége a Gyula ellen Koncz Zsolt együttesének, ha ismét három pontot szeretne szerezni az NB III. tizenkettedik fordulóban.

Pintér Viktorra (labdával) nagy szerep hárulhat a Gyula ellen, ha győzni akar a Martfűi LSE

Fotó: Nagy Balázs.

NB III. Délkeleti csoport, 12. forduló

Gyulai Termál FC (2.)– Martfűi LSE (8.)

Vasárnap, 13.00

Múlt heti hazai győzelme után kellő önbizalommal várja a Martfű gyulai fellépését. A kapus Gerhát Dávidon kívül mindenki egészséges, Asztalos Dávid is visszatért eltiltása után. Az idegenben eddig jóval kevesebb mérkőzést játszott martfűi együttes a BKV Előre elleni formáját szeretné megismételni, amely ellen aratta eddigi egyetlen házon kívüli győzelmét. Jó körülmények, remekül előkészített pálya várja őket a jelenlegi második helyezett otthonában, ahova nem szeretnének feltett kézzel érkezni, már csak azért sem, mert a Gyula is botlott már egyszer saját közönsége előtt. Ha Koncz Zsolt legényeinek sikerül átültetni otthoni formájukat, izgalmas meccs is kikerekedhet ebből a hétvégén.